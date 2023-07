Jyväskylä Summer School – opiskelua ja verkostoitumista Suomen kesässä

Jyväskylä Summer School on vuosittain järjestettävä kahden viikon mittainen kesäkoulu, joka kokoaa Jyväskylään satoja opiskelijoita ympäri maailman. Se järjestetään jo 32. kertaa. Tänä vuonna kesäkoulu toteutetaan 7.–18.8.2023 hybridisti eli osa kursseista paikan päällä ja osa etäyhteyksin.

Kesäkoulu tarjoaa STEM-erikoiskursseja (Science, Technology, Engineering, Mathematics) nuorille tutkijoille, jatko-opiskelijoille sekä maisterivaiheen opiskelijoille. Osa luennoista striimataan ja tallennetaan, jotta osallistujien on helppo osallistua kursseille paikasta riippumatta. Intensiivistä opiskelua rentouttaa sosiaalinen ohjelma, johon kuuluu tutustumista, aktiviteetteja ja tietenkin saunomista.

Spektroskopiaa ja saavutettavuutta

Kesäkoulussa järjestetään 13 kurssia biologian- ja ympäristötieteen, nanotieteen, kognitiotieteen, fysiikan, kemian, matematiikan, informaatioteknologian ja tietotekniikan aloilta.

Yksi järjestettävistä kursseista on ”Ultranopea spektroskopia”, jolla perehdytään femtosekunti-aikaskaalassa (10–15 s) tapahtuviin ultranopeisiin valon aikaansaamiin prosesseihin ja niiden tutkimuksessa käytettäviin mittaus- ja data-analyysi menetelmiin. Tällaiset prosessit ja niiden tutkimus ovat keskeisiä esimerkiksi aurinkokennojen, valokatalyysin ja orgaanisten LED näyttöjen toiminnan kannalta. Kurssin puhujiksi on kutsuttu kaksi alan johtavaa tutkijaa Sveitsistä ja Ruotsista. Kurssi sisältää myös työpajoja, joissa osallistujat pääsevät tutustumaan spektroskopisiin menetelmiin ja instrumentteihin. Kurssi on houkutellut osallistujia ympäri maailmaa jopa Intiasta ja USA:sta asti.

"Kurssin saama suosio pääsi yllättämään ja saimme valtavan määrän hakemuksia. Selkeästi hyvät puhujat houkuttelevat paljon osallistujia. Kurssi tulee olemaan todella kansainvälinen, joka tarjoaa osallistujille hyvät mahdollisuudet verkostoitua alan ammattilaisten kanssa", kurssin koordinaattori Yliopistonlehtori Tatu Kumpulainen kertoo.

Kurssivalikoimassa tarjotaan myös saavutettavuuteen liittyviä sisältöjä, sillä saavutettavuusasiat tulevat kasvamaan entistä tärkeämmäksi EU:n esteettömyysdirektiivin ja -lain sekä vastaavien vaatimusten täytäntöönpanon myötä yhä useammissa maissa.

Saavutettavuussuunnittelun perusteet antavalla ”Fundamentals of Inclusive and Accessible Design of Technology” kurssilla parannetaan ymmärrystä kehittyvistä teknologisista ratkaisuista, joiden avulla voidaan luoda myös erilaisille aisti- ja kognitiivisia rajoitteita omaaville käyttäjille toimivia laitteita ja palveluita. Saavutettavaa visualisointia käsittelevällä ”Accessible Visualizations: Conveying Information Across Sensory Modalities” hands on -laboratoriokurssilla puolestaan tutkitaan ja kokeillaan, miten informaatiota voidaan välittää eri aistikanavien ja modaliteettien kautta siten, että se on erilaisten käyttäjien saavutettavissa. Kurssilla tutkittavat modaliteetit käsittävät puheen, ei-vokaalisen audion, taktiiliset näytöt, haptiikan sekä visuaaliset apuvälineet.

Yleisöluennolla aiheena vetytalous

Sosiaalisen ohjelman ja kurssien lisäksi kesäkoulun ohjelmaan sisältyy Jyväskylän yliopiston kemian professori Karoliina Honkalan “Vetymullistus ja fossiiliton tulevaisuus”-yleisöluento. Vetyä voidaan valmistaa päästöttömästi maakaasusta tai sähkön avulla vedestä ja katalyysikemialla. Päästöttömästi tuotettu vety liittyy vahvasti ilmastonmuutoksen hillitsemiseen. Honkalan yleisöluennossa kurkistetaan vedyn valmistuksen ja hyödyntämisen kemiaan, ja esitellään erilaisia vedynkäyttökohteita, jotka vaikuttavat meidän jokaisen arkeen.

Kaikille avoin yleisöluento pidetään torstaina 10.8. klo 18–19 Agoralla Martti Ahtisaari –salissa. Yleisöluento striimataan, joten sitä voi seurata myös etänä.

Yleisöluentoa pääset seuraamaan täältä: https://jyufi.zoom.us/j/69198296330

Kesäkoulun järjestävät Jyväskylän yliopiston matemaattis-luonnontieteellinen ja informaatioteknologian tiedekunta.

Kesäkoulun koko ohjelma on luettavissa osoitteessa www.jyu.fi/summerschool