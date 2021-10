Jyväskylän ja Helsingin yliopiston tutkijoiden löytö: antibiootit kiihdyttävät kasvua immuniteetin kustannuksella

Antibiootteja käytetään kasvun kiihdyttäjinä runsaasti varsinkin Yhdysvalloissa ja Aasiassa. Antibioottien kasvua kiihdyttävä vaikutus on todennettu ainakin broilereilla, sioilla, lehmillä, monilla kaloilla, hiirillä ja hyönteisillä. Jopa 80 % kaikista antibiooteista käytetään nimenomaan eläintuotannossa.

Antibiootit vapauttavat rajalliset resurssit kasvuun

Aiemmin on arveltu, että antibioottien kasvua kiihdyttävä vaikutus liittyy suoliston mikrobiomin muutoksiin: antibiootit tappavat suolistomikrobeja, jotka muuten kilpailisivat ravinnosta isäntäeläimen kanssa. Toisen hypoteesin mukaan eläin voi panostaa enemmän kasvuun, koska sen ei tarvitsee taistella infektioita vastaan.

Tutkijat testasivat, mitä tapahtuu geenien ilmenemiselle antibioottien antamisen jälkeen. Terveisiin perhostoukkiin injektoitiin antibiootteja, jonka jälkeen niiden geneettinen profiili analysoitiin käyttäen RNA-sekvensointitekniikkaa. Kasvuun vaikuttavien geenien säätely tehostui, mikä johti eläinten kiihtyvään kasvuun. Sen sijaan immuniteettiä ohjaavien geenien säätely pysähtyi tai hidastui.

Ilmiö todennettiin hyönteismallilla, mutta tutkijat arvioivat sen pätevän myös selkärankaisiin. Immuniteetin ylläpito vaatii paljon energiaa, ja rajalliset resurssit suunnataan sinne, missä niitä tarvitaan eniten. Antibiootit vapauttavat resurssit kasvuun, mutta voivat vakavasti häiritä immuniteettia.

Tutkimusta rahoitti Suomen Akatemia.

Julkaisu: Galarza JA, Murphy L, Mappes J. 2021 Antibiotics accelerate growth at the expense of immunity. Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences 288: 20211819. https://doi.org/10.1098/rspb.2021.1819