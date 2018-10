Jyväskylän Keljossa uusien vuokrakotien harjannostajaiset

Pohjola Rakennus -konserni on hyvien naapurustojen rakentaja, jolla on tällä hetkellä 2982 asuntoa rakenteilla. Vuonna 1989 perustetulla perheyrityksellä on toimipisteet Helsingissä, Tampereella, Turussa, Oulussa, Jyväskylässä ja Kuopiossa. Yhtiö koostuu omasta maanhankinnasta, hankekehityksestä ja kerrostalotuotannosta, joiden rinnalle on kehitteillä oma myyntiorganisaatio. Vuonna 2017 konsernin liikevaihto oli 264 M€. Pohjola Rakennus on ainoa rakennusliike Great Place to Work -tutkimuksen TOP30:ssa. Pohjola Rakennuksen asiakastyytyväisyys on toimialalla kymmenen parhaan joukossa (EPSI Rating).