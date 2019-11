Jyväskylän Klubin tilat Osuuskauppa Keskimaan omistukseen

Hannikaisenkatu 37:n kiinteistössä, Original Sokos Hotel Alexandran yhteydessä sijaitsevista Jyväskylän Klubin tilojen myynnistä on tehty esisopimus Osuuskauppa Keskimaan kanssa. Esisopimuksen mukaan kauppa toteutuu alkuvuodesta 2020. Osuuskauppa Keskimaa on vuokrannut tiloja hotelli Alexandran käyttöön Jyväskylän Klubilta jo useita vuosia. Kaupan toteuduttua kokoustoiminta jatkuu tiloissa entisellään.

Osuuskauppa Keskimaa on tehnyt Osakeyhtiö Harju-Talon kanssa, jonka osakekannasta Jyväskylän Klubi omistaa enemmistön, esisopimuksen Hannikaisenkatu 37 sijaitsevista Jyväskylän Klubin tilojen osakekaupasta. Jyväskylän Klubin tilojen osakekaupan on määrä toteutua kaupan ehtojen perusteella alkuvuoden 2020 aikana, jolloin tilat siirtyvät Osuuskauppa Keskimaan omistukseen. Lähes 600 neliön tilat koostuvat erilaisista kokoustiloista, joista tunnetuin lienee Juhlasali. Osuuskauppa Keskimaan omistama Original Sokos Hotel Alexandra on vuokrannut tiloja Jyväskylän Klubilta ja tarjonnut niitä asiakkailleen kokouskäyttöön.

− Olemme tyytyväisiä, että hotellin käytössä olevat tilat siirtyvät tällä kaupalla Osuuskaupan omistukseen. Se mahdollistaa tilojen pitkäaikaisen kehittämisen, toteaa Osuuskauppa Keskimaan talousjohtaja Niko Toivanen.

Jyväskylän Klubin tiloissa on paljon klubin irtaimistoa, joka jää kaupassa pääosin Jyväskylän Klubin omaisuudeksi. Jyväskylän Klubin toiminta siirtyy vaiheittain loppuvuoden 2019 aikana Jyväskylän Kauppakadulle osoitteeseen Kauppakatu 35. Klubi-illat ovat jo siirtyneet Hotelli Verson Kerkkä-saliin kuluvan syksyn aikana.



− Hannikaisenkatu 37:ssä sijaitsevien klubin tilojen osalta tulimme vaiheeseen, jossa yläkerran kokoustilat olisivat vaatineet laajamittaisen ja kalliin saneerauksen, sillä ne ovat pääosin alkuperäiskunnossa. Kokoustilojen käyttö oli Jyväskylän klubin osalta hyvin vähäistä, joten Jyväskylän Klubin jäsenistö antoi hallitukselle valtuudet etsiä korvaavat vuokratilat, jotka sopivat paremmin jäsenistön käyttöön. Uudet klubitilat valmistuvat Kerkkä-salin läheisyyteen joulukuun aikana, jonka jälkeen pääsemme siirtämään irtaimiston tiloihin. Tila saadaan jäsenistön käyttöön ensi vuoden alussa. Kauppa nykyisistä tiloista toteutetaan, kun olemme saaneet irtaimiston siirrettyä uusiin tiloihin, taustoittaa Jyväskylän Klubin hallituksen puheenjohtaja Juhana Jacksén.

− Haluan esittää Osuuskauppa Keskimaalle lämpimän kiitoksen pitkäaikaisesta ja sujuvasta yhteistyöstä koko Jyväskylän Klubin jäsenistön puolesta, Jacksén lisää.