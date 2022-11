Jyväskylän Kodin Terra suljetaan lauantaina 3.12.2022

Osuuskauppa Keskimaan Kodin Terraa koskevat muutosneuvottelut päättyivät 24.10.2022, jonka jälkeen Osuuskauppa Keskimaa ilmoitti päätöksestä sulkea Jyväskylän Kodin Terra tämän vuoden loppuun mennessä.

− Kodin Terran loppuunmyynti aloitettiin heti sulkemispäätöksen jälkeen. Aloitimme loppuunmyynnin 20 prosentin alennuksilla ja prosentit ovat kohonneet loppuunmyynnin edetessä. Viime viikolla alennusprosentti nousi jo 60 prosenttiin. Loppuunmyynti on tehnyt siinä määrin tehtävänsä, että hyllyt alkavat olemaan tyhjinä, joten olemme päätyneet sulkemaan Kodin Terran lopullisesti lauantaina 3. joulukuuta, vahvistaa Osuuskauppa Keskimaan market- ja tavaratalokaupan toimialajohtaja Vesa Kyllönen.

Kodin Terran liiketoiminta päätettiin lopettaa pitkään jatkuneen tappiollisen toiminnan vuoksi. Kodin Terrassa on 34 vakituisessa työsuhteessa olevaa työntekijää, joille on pyritty muutosneuvottelujen päättymisen jälkeen tarjoamaan töitä Keskimaan muista toimipaikoista.



Kodin Terran kiinteistö on Osuuskauppa Keskimaan omistama ja siihen etsitään parhaillaan uusia vuokralaisia.



− Terralta vapautuvat neliöt ovat herättäneet hyvin kiinnostusta ja olemme saaneet useita yhteydenottoja potentiaalisilta vuokralaisilta. Vielä tässä vaiheessa, kun neuvottelut ovat kesken, emme voi enempää kertoa mahdollisista tulevista vuokralaisista, Osuuskauppa Keskimaan talousjohtaja Niko Toivanen toteaa.

Kodin Terran kiinteistössä jatkaa vuokralaisena Avant Tecno Oy, joka avasi syyskuussa 2022 tiloissa 840 neliön suuruisen myymälän.