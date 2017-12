Jyväskylän sähkömessuilla täysi kattaus alan ammattilaisille

Sähkö Tele Valo ja AV -messut järjestetään Jyväskylän Paviljongissa jälleen 7.- 9.2. Se on mittakaavaltaan ja monipuolisuudeltaan kansainvälisen tason ammattilaistapahtuma, mikä näkyy tänäkin vuonna monin eri tavoin.

Näytteilleasettajat kutsuvat lähes 300 osastolleen tutustumaan yli tuhanteen tuoteuutuuteen ja ratkaisuun. Tietoiskut ja seminaarit päivittävät tiedot ajankohtaisista alan teemoista, ja opiskelijoille on järjestetty erityinen messupolku yrityksiin tutustumiseksi.

- Tapahtumaa valmistellessamme on tullut selvästi esiin, että mukana halutaan ehdottomasti olla. Tämä koskee kaikkia, olipa kyse näytteilleasettajista, ohjelman tuottajista tai järjestävistä yhteistyökumppaneista, kertoo Ilari Tervakangas, Jyväskylän Messut Oy:stä.

Tapahtuma on suunnattu erityisesti urakoitsijoille, suunnittelijoille, arkkitehdeille, asentajille sekä alan opiskelijoille. Maksuttomaan sisäänpääsyyn oikeuttava ennakkoilmoittautuminen verkossa on jo avattu. Tervakangas kannustaakin varaamaan messupäivät kalenterista ja ilmoittautumaan samoin tein, sillä helmikuun alku on yllättävän lähellä.

Kuva: Jyväskylän Messut Oy.