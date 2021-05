Jyväskylän Sokoksen yt-neuvottelut päättyneet – vaikutukset ennakoitua pienemmät

Jaa

Osuuskauppa Keskimaan Sokos Jyväskylään kohdistuneet yhteistoimintaneuvottelut ovat päättyneet. Neuvottelut koskivat Sokoksen vakituisia työntekijöitä, yhteensä 44 henkilöä. Yt-neuvottelujen lopputulos vaikuttaa yhteensä 25 henkilöön. Lomautuksien ja irtisanomisien sijaan neuvotteluissa on keskusteltu ensisijaisesti osa-aikaistamisista, sopimustuntien muutoksista sekä toimenkuvamuutoksista.

Osuuskauppa Keskimaan Sokos Jyväskylässä 29.3.2021 alkaneet yhteistoimintaneuvottelut on saatu päätökseen. Yt-neuvottelut koskivat toimintojen supistamista ja työn uudelleenorganisointia. Neuvottelujen taustalla on Sokoksen myynnin pitkittynyt lasku koronavuoden aikana sekä muutos asiakkaiden ostokäyttäytymisessä.

− Vuosien 2020 ja 2021 aikana kuluttajien ostokäyttäytyminen on muuttunut ja on nähtävissä, että muutos tulee osittain olemaan pysyvää, vaikka koronatilanne helpottuisikin. Meidän on reagoitava muutoksiin, jotta pystymme palvelemaan asiakkaita jatkossakin joustavasti ja kilpailukykyisesti. Neuvottelujen aikana olemme yhdessä henkilöstön edustajien kanssa yrittäneet löytää mahdollisimman kokonaisvaltaisen ja kestävän ratkaisun tulevia vuosia ajatellen, toteaa Osuuskauppa Keskimaan market- ja tavaratalokaupan toimialajohtaja Vesa Kyllönen.

Kuusi viikkoa kestäneet yhteistoimintaneuvottelut saatiin päätökseen 10.5.2021. Yt-neuvottelujen tuloksena viidelle henkilölle tarjotaan töitä Keskimaan muista marketkaupan yksiköistä ja 20 henkilön osalta sopimustyötunnit vähenevät entisestä. Vastuuhenkilöiden vastuunjakoja tullaan järjestelemään uudelleen joiltain osin.

− Neuvottelun alkaessa linjasimme, että muutokset koskevat enimmillään 30 työntekijää ja nyt neuvottelujen päätyttyä voimme todeta, että pysyimme hyvin näissä raameissa. Näillä muutoksilla edistämme Sokoksen liiketoiminnalle tärkeää joustavuutta. Olemme positiivisessa tilanteessa sen puolesta, että pystymme tarjoamaan henkilökunnalle töitä muista Keskimaan marketkaupan yksiköistä irtisanomisien sijaan, Kyllönen jatkaa.