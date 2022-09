Jyväskylän Sokos täyttää 60 vuotta

Jyväskylän Sokos täyttää 60 vuotta. Sokos on Keskimaan vanhin, edelleen alkuperäistä nimeään kantava toimipaikka. Nykyään Sokos-tavarataloja on Suomessa 20 paikkakunnalla. Ensimmäinen Sokos-tavaratalo on avattu Helsingin keskustaan 70 vuotta sitten olympiavuonna 1952. Jyväskylän Sokoksella 60-vuotissynttäreiden juhlinta huipentuu loppuviikon asiakasetuihin sekä muoti- ja meikkinäytöksiin.

60 vuotta täyttävä Jyväskylän Sokos on Keskimaan vanhin, edelleen alkuperäistä nimeä kantava toimipaikka. Kuva:

Sokos Jyväskylä avattiin 60 vuotta sitten perjantaina 21.9.1962. Tavaratalo oli avautuessaan SOK-ryhmässä toiseksi suurin, jossa myymäläpinta-alaa oli reilu 4300 neliötä. Sokos-hanke toteutettiin Jyväskylässä Keskimaan ja SOK:n yhteistyöllä. Tavaratalossa työskenteli sen avautuessa noin 250 henkilöä 32 eri osastolla. Erillisen ruokaosaston nimi oli Omapalvelu, jossa asiakkaat pääsivät ennenkuulumattomasti kiertelemään hyllyjen väliin ja tutkimaan tuotteita omatoimisesti. Tänä päivänä ruokaosasto tunnetaan nimellä Mestarin Herkku, joka on ollut käytössä 1970-luvun alusta alkaen. Mestarin Herkku on toiminut tavaratalon avauksesta lähtien Keskimaa-vetoisena. Tänä päivänä Sokos työllistää 52 henkilöä ja Mestarin Herkku 95 henkilöä. Osuuskauppa Keskimaan omistukseen Jyväskylän Sokos siirtyi vuoden 2001 alussa. Sokos on käynyt vuosien saatossa läpi useita mittavia uudistuksia, joista viimeisin suuri muutos on ollut toimintojen kehittäminen kauppakeskukseksi. Sokos-tavaratalon ympärille kauppakeskus alkoi muotoutua vuonna 2010, jolloin kiinteistön asiakaskäytössä oleva myyntiala kasvoi laajennuksessa noin 16 000 neliöön. Samassa yhteydessä Sokoksen katon alle sijoittui useita Keskimaan omaa liiketoimintaa tukevia vuokralaisia. Sokos-keskuksen nimi vaihtui Kauppakeskus Sokkariksi syksyllä 2017. Kauppakeskuksen ankkureina toimivat edelleen Sokos-tavaratalo ja Mestarin Herkku. Niiden lisäksi asiakkaita palvelee 28 erikoisliikettä ja palveluntuottajaa. − Sokos-tiimin kanssa olemme ylpeitä meidän 60-vuotiaastamme muodin ja kauneuden tavaratalosta, joka elää ja muuttuu ajan mukana. Koemme myös vahvasti, että tuomme Jyväskylän keskustaan aitoa elinvoimaa ja yhdessä muiden toimijoiden kanssa vahvistamme keskustan viihtyisyyttä ja houkuttelevuutta, toteaa Sokos- ja kauppakeskus Sokkarin johtaja Una Hirvilammi. 60 vuotta täyttävää Jyväskylän Sokosta juhlitaan torstaista 15.9.–sunnuntaihin 18.9.2022. Asiakkaille on tarjolla upea ostoetu ja lauantaita juhlistetaan 60-vuotiasta Jyväskylän Sokosta muoti- ja meikkinäytöksillä sekä tuote-esittelyillä. − Sokoksen ovien edustalla on treffattu vuosikymmenten ajan ja ”Nähdään Sokkarin ovien edessä” on muodostunut jopa legendaarinen lausahdus. Me haluamme, että Sokos säilyttää vahvan asemansa Jyväskylän katukuvassa myös tulevina vuosikymmeninä. Lämpimästi tervetuloa juhlimaan Jyväskylän Sokosta kanssamme, Una Hirvilammi toivottaa.



Sokos 70 vuotta S-ryhmän vanhin ketju Sokos on täyttänyt tänä vuonna 70 vuotta ja viettää valtakunnallisesti juhlavuotta. Sokoksen matka alkoi olympiavuoden 1952 maaliskuussa, kun ketjun ensimmäinen tavaratalo avattiin Helsingin keskustaan. Sokos-tavarataloja on tällä hetkellä 20 eri puolilla Suomea. Kivijalkaverkostoa täydentää verkkokauppa. Enimmillään Sokoksia oli 1970-luvulla, jolloin niitä oli jopa 107 kappaletta.

60 vuotta täyttävä Jyväskylän Sokos on Keskimaan vanhin, edelleen alkuperäistä nimeä kantava toimipaikka. Kuva:

Sokos on säilyttänyt vahvan aseman Jyväskylän katukuvassa jo 60 vuoden ajan. Kuva: Keskimaan arkisto.

