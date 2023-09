Jyväskylän yliopisto ja JYY juhlistavat jälleen Pridea JKL Pride –viikolla 4.–10.9.

Myös Jyväskylän yliopisto ja ylioppilaskunta JYY ovat jälleen mukana Pride-viikon juhlinnassa. Tapahtuman suojelijana toimii tänä vuonna yliopiston koulutuksesta vastaava vararehtori Marja-Leena Laakso.

”Minulle on suuri kunnia toimia tämän hienon juhlan ja ennen kaikkea tämän tärkeän asian suojelijana. Roolini suojelijana viestii siitä, että sekä henkilökohtaisesti että organisaationa puolustamme niitä arvoja, jota Pride edustaa. Jokaisen ihmisen ihmisarvo on loukkaamaton ja meidän tulee yksittäisinä ihmisinä ja organisaatioina toimia siten, että ihmisten yhdenvertaisuus ja tasa-arvoinen kohtelu sekä syrjimättömyys toteutuvat," Marja-Leena Laakso kertoo.

"Yliopiston tulee olla paikka, jossa jokaisella on tilaa ja oikeus olla ja ilmaista itseään sellaisena kuin on, ilman pelkoa syrjinnästä tai epäystävällisestä tai epäoikeudenmukaisesta kohtelusta. Jotta tähän päästään, on meidän sekä henkilökohtaisesti että opiskelu- ja työyhteisönä tarkasteltava omia toimiamme ja tekojamme rehellisesti ja puolustelematta. Vain avoimesti ja rakentavasti keskustelua käyden ja toinen toisiltamme oppien voimme rakentaa kaikille turvallista elämää ja oppimisympäristöjä”, Laakso toteaa.

JYYn hallituksen puheenjohtaja Konsta Tarnanen on samoilla linjoilla. "Ylioppilaskunta ja koko yliopistoyhteisö ovat sitoutuneita tekemään töitä sen eteen, että yhteisömme olisi turvallinen ja tasavertainen paikka kaikille. Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden saavuttaminen vaatii aktiivista työtä ympäri vuoden, eikä pelkästään Pride-viikon aikana, ja onkin tärkeää, että koko yliopistoyhteisö on sitoutunut tähän yhteiseen tavoitteeseen”, Tarnanen toteaa.

Viikon täydeltä tapahtumaa

JKL Pride osuu tänä vuonna samalle viikolle yliopiston lukuvuoden avajaisfestivaali JYUnity Festin kanssa, mikä tarkoittaa viikon täydeltä monipuolista tapahtumaa.

Kampuksilla Pride-viikko näkyy perinteisesti jaossa olevien pinssien ja liputuksen merkeissä. JYU ja JYY järjestävät Pride-viikolla useita tapahtumia. Luvassa on muun muassa Sateenkaarevaa Speedfriendingia, keskustelutilaisuus Pride-viikon teemasta ja QUEER! -näyttely sekä keskisuomalaisten queer-taiteilijoiden pop up -myymälä Ilokivellä. Myös Jyväskylän SETAlla on ohjelmaa tapahtumaviikon täydeltä.

Viikko huipentuu lauantaina 9.9. Pride-kulkueeseen, johon JYU ja JYY osallistuvat yhteisessä osastossa.

”Tervetuloa mukaan kulkueeseen, jossa marssimme tärkeän asian, ihmisarvon ja yhdenvertaisuuden puolesta, emme ketään emmekä mitään vastaan!” Laakso toivottaa.

