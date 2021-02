Jyväskylän yliopisto jatkaa leviämisvaiheen rajoituksia myös viikon 6 ajan

Jyväskylä on edelleen epidemian leviämisvaiheessa ja neuvoteltuaan terveysviranomaisten kanssa, Jyväskylän yliopisto jatkaa viikon 5 voimassa olleita koronaepidemian leviämisvaiheen tiukennettuja rajoituksia 14.2.2021 saakka.

Aiemman käytänteen mukaisesti ainoastaan erikseen määritellyt kriittiset toiminnat on mahdollista toteuttaa kampuksella. Päätöksen toimintojen kriittisyydestä tekee jokaisessa tapauksessa yksikön johtaja (dekaani, erillislaitoksen johtaja tai talous- ja palvelujohtaja). Rajoite koskee myös tutkimustoimintaa.

Kampuksella liikkuminen on edelleen rajoitettu ja ulko-ovet ovat lukittuina. Rakennuksiin on kulku erikseen määritellyistä ovista henkilökohtaista avainkorttia käyttäen.

Jyväskylän alueella ei toteuteta harjoitteluja viikon 6 aikana, pois lukien etäharjoittelu. Opiskelijat eivät osallistu kampuksella tapahtuvaan toimintaan (ei myöskään tutkimus, ohjauskeskustelut, aineiston hankinta). Opiskelijaruokailu järjestetään take away -myyntinä myös viikon 6 aikana. Yliopiston kirjasto palvelee rajoitetusti.

Jyväskylän normaalikoulun yläkoulun osalta päätöksenteossa seurataan vielä epidemiatilanteen kehittymistä ja kaupungin päätöksentekoa yläkoulujen osalta. Normaalikoulu tulee noudattamaan Jyväskylän kaupungin linjaa perusopetuksen osalta. Lukio-opetuksessa toteutetaan edelleen vain välttämättömät ylioppilaskirjoituksiin valmistavat toiminnot.

”Valtaosa kaikesta opetuksesta on järjestetty keväästä 2020 lähtien etäopetuksena. Vain välttämättömissä aineissa, kuten taide- ja taitoaineissa, on järjestetty lähiopetusta tiukoin turvajärjestelyin. Teemme kaikki tarvittavat toimenpiteet, että mitään lähikontakteja ei synny ja alueen tilanne pääsisi tasaantumaan. Tavoitteena on epidemian alusta asti ollut estää tartuntojen leviäminen yliopistoyhteisössä ja yhteiskunnassa sekä toisaalta turvata opiskelijoiden opintojen eteneminen. Toiveena on, että näillä väliaikaisilla toimenpiteillä tilanne tasaantuisi ja voisimme palata 15.2. aiempaan toimintamalliin, jossa välttämättömät toiminnot opintojen etenemiseksi kampuksilla voidaan toteuttaa” sanoo Jyväskylän yliopiston rehtori Keijo Hämäläinen.

Jyväskylän yliopiston lähiopetus on keskeytetty 28.2.2021 saakka.

Lisätietoja:

Koronaseurantaryhmän puheenjohtaja Jarkko Pirkkalainen, puh. 040 737 3364, jarkko.pirkkalainen@jyu.fi