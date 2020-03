Jyväskylän yliopisto keskeyttää kaiken kontaktiopetuksen välittömästi ja siirtyy etäopetukseen

Googlettamalla kaunista koodia – Teknologia-alan työ on luovaa 11.3.2020 11:08:39 EET | Tiedote

Luovuus työelämässä on oppimisprosessi. Jyväskylän yliopiston kasvatustieteiden laitoksen tutkijat Soila Lemmetty ja Kaija Collin selvittivät, mitä luovuus tarkoittaa teknologia-alalla toimivien asiantuntijoiden työssä. Havainnoimalla työtä ja haastattelemalla kymmeniä työntekijöitä, he huomasivat, että luovuus on hyvin arkipäiväistä toimintaa.