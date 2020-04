Jyväskylän yliopisto maailman kärkeä ekologisen kestävyyden saralla

Digitalisoituminen toi joustoa media-alan työhön 22.4.2020 10:14:34 EEST | Tiedote

Media-alalla työn digitalisoituminen on lisännyt työhön liittyvää joustavuutta ja parantanut tiedonkulkua. Lähes puolet alan työntekijöistä (44 %) kokee, että digitalisoitumisen myötä heillä on paremmat mahdollisuudet tehdä työnsä paremmin kuin aiemmin. Etätyömahdollisuutta pidetään myös positiivisena, mikä on oleellista nyt korona-aikana.