Jyväskylän yliopisto mukaan eurooppalaisiin korkeakouluverkostoihin

Euroopan unionin koulutuskomissaari Tibor Navracsics julkisti 26.6. ensimmäisen ”Eurooppalaiset korkeakoulut-pilottiverkostot” –haun tulokset. Mukaan valittiin 17 eurooppalaista yliopistoverkostoa. Suomesta mukana ovat Aalto-yliopisto, Tampereen yliopisto, Itä-Suomen yliopisto ja Jyväskylän yliopisto.

Helmikuussa päättyneeseen pilottihakuun jätettiin yhteensä 54 verkostohakemusta. Verkostohakemuksiin osallistui yli 300 korkeakoulua. Seitsemälletoista eurooppalaiselle korkeakouluverkostolle myönnettiin yhteensä 85 miljoonaa euroa kolmivuotisiin verkostohankkeisiin Erasmus+ -ohjelmasta.

Jyväskylän yliopisto on mukana saksalaisen Johannes Gutenberg -yliopiston koordinoimassa verkostossa. Verkoston tavoitteena on tehdä uudenlaista kansainvälistä yhteistyötä ja muodostaa yhteinen yliopistokampus, joka mahdollistaa opiskelijoiden ja henkilöstön esteettömän liikkuvuuden sekä sujuvan koulutus- ja tutkimusyhteistyön. Partnerikorkeakouluilla on yhteinen yhteistyöstrategia koulutuksen, tutkimuksen ja innovaatioiden suhteen. Verkostoon kuuluvat lisäksi Université de Bourgogne, Uniwersytet Opolski, Universita' degli Studi di Palermo, Latvijas Universitāte ja Universitat de València.



Eurooppalaiset korkeakouluverkostot tarjoavat joustavia opiskelumahdollisuuksia

Eurooppalaiset korkeakouluverkostot ovat osa aloitekokonaisuutta, jonka tavoitteena on muodostaa eurooppalainen koulutusalue vuoteen 2025 mennessä. Koulutusalueen tarkoituksena on helpottaa liikkuvuutta ja luoda uudenlaisia yhteistyö- ja koulutusmahdollisuuksia Euroopassa.

Eurooppalaiset korkeakoulut -aloitteella vahvistetaan eurooppalaisen korkeakoulutuksen laatua, houkuttelevuutta ja kansainvälistä kilpailukykyä. Aloite tiivistää entisestään eurooppalaisten korkeakoulujen yhteistyötä, joka näkyy opiskelijoille mm. joustavampina ja laadukkaampina koulutusmahdollisuuksina verkoston korkeakouluissa.

https://minedu.fi/artikkeli/-/asset_publisher/suomesta-eurooppalaisiin-korkeakouluverkostoihin-mukaan-nelja-yliopistoa