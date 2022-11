Jyväskylän yliopisto mukaan luontopositiivisuuden sitoumukseen

Yliopisto sitoutuu selvittämään biologiseen monimuotoisuuteen kohdistuvat vaikutuksensa, asettamaan tavoitteet monimuotoisuuden edistämiseksi, toteuttamaan toimet ja raportoimaan niistä vuosittain. Jyväskylän yliopisto on jo edelläkävijä ilmastopäästöjen ja luontohaittojen mittaamisessa ja raportoinnissa.

Kyseessä on YK:n ympäristöohjelman (UNEP) ja Oxfordin yliopiston käynnistämä maailmanlaajuinen yliopistoverkosto, jonka tarkoituksena on tukea luonnon ennallistamista korkeakoulusektorilla. Päämääränä on luontopositiivisuus, eli luonnon monimuotoisuus ei enää vähene, vaan luonnon tila paranee. Aloite liittyy YK:n ekosysteemien ennallistamisen vuosikymmeneen ja kestävän kehityksen tavoitteisiin.

- Yhdeksi yliopiston strategiseksi tavoitteeksi on asetettu kulkea päämäärätietoisesti kohti planetaarista hyvinvointia. Tavoitteena on, että JYU on hiilineutraali ja luontoa kokonaisuudessaan heikentämätön vuoteen 2030 mennessä, vararehtori Henrik Kunttu kertoo.

Verkoston perustajayliopistot julkistetaan Montrealin luontokokouksessa (COP15) 8.12.2022.

- Yliopistoilla on merkittävä rooli siinä, että luontoa ei enää heikennetä vaan ennallistetaan. Opiskelijamme ovat tulevia johtajia. Luomme tietoa ja kasvatamme ajattelijoita, ja vaikutamme suoraan planeettaan. Yliopistojen työllä ekosysteemien ennallistamiseksi on näin ollen laajempi vaikutus yhteisöömme ja niiden ulkopuolelle, professori Janne Kotiaho toteaa.

Verkoston kautta Jyväskylän yliopiston opiskelijoilla on mahdollisuus liittyä luontopositiivisuuden opiskelijalähettiläiksi.

Tiekartta planetaariseen hyvinvointiin - Jyväskylän yliopiston ympäristöohjelma https://www.jyu.fi/fi/yliopisto/organisaatio-ja-johtaminen/johtosaanto-ja-periaatteet/dokumentit/jyu-ymparistoohjelma_10062022.pdf

https://naturepositiveuniversities.net/