Jyväskylän yliopisto vahvasti mukana tutkimassa hiilidioksidin hyötykäyttöä

Suomen Akatemia myönsi kaikkiaan lähes miljoona euroa rahoitusta hiilen hyödyntämiseen liittyviin nanotieteen ja kemian tutkimuksiin Jyväskylän yliopistoon.

Suomen Akatemia valitsi rahoitettavaksi kaikkiaan yhdeksän tutkimuskonsortiota Hiili hyödyksi (C1 Value) -akatemiaohjelmassa. Niille myönnettiin yhteensä kuusi miljoonaa euroa

Hankkeet tutkivat kemiallisia reaktioita, joilla hiilidioksidi voidaan muuttaa esimerkiksi polttoaineeksi tai kemianteollisuuden raaka-aineeksi. Tutkimuksen kohteita ovat muun muassa reaktioreitit, entsyymit ja katalyytit sekä hiilidioksidin talteenoton energiatehokkuuden parantaminen.

Jyväskylän yliopistosta yli 400 000 euron rahoituksen sai professori Karoliina Honkalan johtama yhteistyötutkimus, jossa kehitetään tehokkaampia katalyyttejä muuntamaan hiilidioksidia polttoaineiksi. Jyväskylän yliopistossa selvitetään laskennallisin menetelmin reaktion ja katalyytin mikroskooppisia ominaisuuksia käyttäen Tieteen tietotekniikan keskuksen supertietokoneita.

Saatua tietoa hyödynnetään uusien katalyyttien kehitystyössä.

Konsortiossa on mukana myös Aalto-yliopistosta professori Riikka Puurunen, joka vastaa hankkeen kokeellisesta osuudesta. Karoliina Honkala työskentelee Jyväskylän yliopiston Nanotiedekeskuksessa.

Hiilidioksidia talteen ilmasta, kasvihuonekaasuista hyödynnettäviä kemikaaleja

Yliopistonlehtori Manu Lahtinen Jyväskylän yliopiston kemian laitokselta sai lähes 310 000 euron rahoituksen tutkimukseen, jossa kolme yliopistoa kehittää yhdessä hiilidioksidin suoraa talteenottoa ilmasta TPSA -prosessilla (lämpötila-paine riippuvainen adsorptio). Konsortiossa ovat mukana myös Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy sekä Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT.

Jyväskylän yliopiston osuus tutkimuksessa on kehittää hiilidioksidin selektiiviseen talteenottoon soveltuvia huokoisia adsorbenttimateriaaleja, jotka pohjautuvat metalliorgaanisiin verkkorakenteisiin (MOF). Tutkimuksen osa-alueita ovat mm. yhdisteiden syntetiikka, rakennekemiallinen (mm. röntgendiffraktio) ja termoanalyyttinen karakterisointi.

Tutkimuksessa tuotettavia materiaaleja hyödynnetään konsortion muissa osahankkeissa, jotka keskittyvät mm. yhdisteiden adsorptio-ominaisuuksien tutkimukseen, virtausmallinukseen (VTT Oy) sekä elinkaarianalyysi- ja teknistaloudellisiin tarkastelumenetelmiin (LUT).

Professori Kari Rissanen Jyväskylän yliopistosta on mukana konsortiossa, jossa tavoitteena on kehittää prosessi kasvihuonekaasujen muuttamiseksi hienokemikaaleiksi ja edelleen korkeamman käyttöasteen hiiliyhdisteiksi. Konsortiossa on mukana myös Itä-Suomen yliopisto.

Rissanen sai 210 000 euron rahoituksen Jyväskylän yliopistossa tehtävään tutkimukseen, jossa tutkitaan metallo-orgaanisten verkkorakenteiden (lyh. MOF, engl. metalloorganic frameworks) käyttöä kasvihuonekaasujen kaappauksessa sekä muuttamisessa hyödynnettäviksi kemikaaleiksi.

Tutkimuksen toinen osa keskittyy uusien kokonaan tähän tarkoitukseen soveltuvien MOF-rakenteiden kehittämiseen.

Rissanen työskentelee Jyväskylän yliopiston kemian laitoksella sekä Nanotiedekeskuksessa.

