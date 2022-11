Jyväskylän yliopisto vie palan palkittua yliopistokampusta Messukeskukseen 

Jyväskylän yliopisto saapuu Helsingin Messukeskukseen Studia-messuille mukanaan opiskelijoita, opettajia ja hakijapalveluiden henkilökuntaa, jotka ovat valmiina kertomaan eri koulutusmahdollisuuksista ja opiskelusta Jyväskylässä.

”Parin poikkeusvuoden ja etätapahtumien jälkeen meistä on tärkeää päästä taas tapaamaan mahdollisia tulevia opiskelijoita livenä, ja kertomaan monitieteisen yliopistomme kattavasta tarjonnasta kunnon roadshown kera. Osastollamme voi tavata eri alojen opiskelijoita ja kuulla minkälaisia omannäköisiä opintopolkuja meillä on mahdollista rakentaa sekä saada ihan konkreettisia neuvoja yliopistoon hakemiseen”, kertoo Jyväskylän yliopiston markkinointiasiantuntija Mirva Seppälä.

Jyväskylä tunnetaan eloisana ja kansainvälisenä opiskelijakaupunkina, jossa joka 3. vastaantulija on opiskelija. Jyväskylän yliopiston kaupungin keskustan tuntumassa sijaitsevat kampusalueet ovat niittäneet mainetta viihtyisyydellään, keskeisellä sijainnilla ja upealla arkkitehtuurillaan.

Nyt pala palkittua kulttuuriperintöä tuodaan myös fyysisesti nähtäväksi ja koettavaksi messuille. Jyväskylän yliopiston vastaremontoitu kirjasto Lähde palkittiin tänä syksynä arkkitehtuurin Finlandia-palkinnolla, ja keväällä Jyväskylän Seminaarinmäki ja tasa-arvoinen koulutus sai Suomen ensimmäisen Euroopan kulttuuriperintötunnustuksen.

”Tuomme messuosastolle kirjastolta tutut, mustavalkoraidalliset sohvat. Ne ovat käytännössä kaikille opiskelijoillemme tutut, ja varmasti jokainen yliopiston kirjastossa joskus piipahtanut on toviksi niille istahtanut. Ikonisten tuolien mustavalkoraidallinen kangas on nimeltään Jyväskylän kesä. Kyseisellä kankaalla verhoillut kalusteet ovat suunnitelleet sisustusarkkitehdit Vuokko ja Torsten Laakso 1970-luvulla.Nyt tätä fiilistä on mahdollista päästä aistimaan messuosastollamme”, Seppälä vinkkaa.

Kulttuurikokemuksen ja rennon fiilistelyn lisäksi messuosastolla esittäytyvät kaikki Jyväskylän yliopiston tiedekunnat sekä Avoin yliopisto.

”Studiassa on esittelyssä koko tarjontamme. Jokaisesta tiedekunnasta on paikalla opiskelijalähettiläitä, jotka osaavat kertoa aivan ensikäden kokemusta siitä, millaista Jyväskylässä on asua ja opiskella. Lisäksi saatavilla on tietoa kaikesta opintotarjonnastamme ja yhteishausta yleisesti. Jyväskylän yliopistossa on kuusi tiedekuntaa ja tarjolla yli 100 oppiaineita. 14 00 opiskelijalla on laajat mahdollisuudet opiskella muiden alojen opintoja yli tiedekuntarajojen.”

Jyväskylän yliopiston osasto sijaitsee Studia-messujen hallissa 4, paikassa 4a59.

23.11.2022 klo 14:30-15:00 Jyväskylän yliopiston opiskelijat äänessä Inspis-lavalla: Jyväskylän yliopistossa pystyy luomaan oman näköiset opinnot.

Lisätietoja: markkinointiasiantuntija Mirva Seppälä, Jyväskylän yliopisto, puh. 050 4757 199.