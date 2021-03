Jyväskylän yliopistolla poikkeusvuodesta huolimatta hyvä akateeminen tulos vuonna 2020

Top 10 -tutkija John Martinis luennoi kvanttitietokoneen rakentamisen edistymisestä Fysiikan päivillä 10.3.2021 14:31:54 EET | Tiedote

Kvanttitietokoneiden kehitystä seuraaville on tarjolle uunituoretta tietoa kehityksen edistysaskeleista, kun pitkällä kvanttitietokoneen rakennustöissä oleva professori John Martinis luennoi työstään Fysiikan päivien verkkotapahtumassa 24.-26. maaliskuuta. Fysiikan päivien teemana on ”One physics – All sizes”. Esillä ovat myös sähköä ja valoa ohjaavat ”DNA-origamit”, joilla tehdään lyömättömän pientä nanoelektroniikkaa. Kokoluokasta siirrytään sujuvasti vieläkin pienempiin ilmiöihin aina hiukkasfysiikkaan sekä vastaavasti massiivisiin kosmologisiin objekteihin.