Jyväskylän yliopiston ensimmäinen tekniikan kandidaatti valmistui

Jyväskylän yliopiston diplomi-insinööriohjelmat ottivat tänä keväänä askeleita eteenpäin, kun Joose Sippola valmistui ensimmäisenä Jyväskylän yliopiston opiskelijana tekniikan kandidaatiksi.

Jyväskylässä on voinut opiskella tekniikan kandidaatiksi ja diplomi-insinööriksi vuodesta 2021 lähtien, jolloin tekniikan alan koulutus alkoi Jyväskylän yliopistossa. Yliopiston koulutusvastuun laajentuminen tekniikan alan koulutukseen oli Jyväskylän yliopiston tavoitteena useita vuosia. Tällä hetkellä Jyväskylän yliopistossa voi opiskella tekniikkaa kahdessa eri tutkinto-ohjelmassa.

Sippola opiskelee informaatioteknologian tiedekunnassa tieto- ja ohjelmistotekniikan opinto-ohjelmassa, jossa keskeisenä sisältönä on tekniikan alan osaamisen yhdistäminen ihmisläheisiin aloihin. Sippolan sivuaineena on psykologia.

Opinnäytetyönsä Sippola on kirjoittanut JavaScript-ohjelmointikielestä ja sen historiasta.

– Halusin suunnata tekniikan alalle ja päädyin opiskelemaan tieto- ja ohjelmistotekniikkaa, sillä olin aiemmin suorittanut tietotekniikan opintoja Jyväskylän yliopistossa. Itse koulutuksessa pidin eniten käytännönläheisistä projekteista, Sippola kertoo.

Informaatioteknologian tiedekunnan koulutuksesta vastaava varadekaani Lauri Kettunen sanoo, että kandidaatintutkinto on opiskelijalle iso askel eteenpäin, mutta muistuttaa että se on myös yliopistolle ja tiedekunnalle merkittävä askel matkalla kohti vaikuttavuutta ja tavoitteita, joita tekniikan koulutukselle on asetettu.

– Tekniikan koulutuksen tarkoituksena on pitkällä tähtäimellä tuoda Keski-Suomeen osaamista, uutta liiketoimintaa ja työpaikkoja. Tarkoituksena on, että Jyväskylästä valmistuneet diplomi-insinöörit ymmärtävät paitsi tekniikkaa myös yhteiskuntaa ja niitä tarpeita, joihin ohjelmistoja tehdään, Kettunen kertoo.

Kettusen mukaan koulutuksen tarkoituksena on tuottaa yhteiskunnalle sellaisia osaajia, joita nykyaikana tarvitaan. Monipuolisen opinto-ohjelman toivotaan vauhdittavan myös naisten hakeutumista tekniselle alalle.

Jyväskylän yliopiston tekniikan alan koulutus alkoi syksyllä 2021. Nykyään Jyväskylässä voi opiskella diplomi-insinööriksi kahdessa eri tutkinto-ohjelmassa. Tekniikan alan koulutus keskittyy Jyväskylässä erityisesti ohjelmistotekniikkaan ja yhdistää opintoihin monipuolisesti myös humanistisia aloja.

Joose Sippolan kandidaatintutkielma JavaScriptin historia ja kehittyminen on julkaistu Jyväskylän yliopiston julkaisuarkisto JYXissä.