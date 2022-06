Jyväskylän yliopiston hanke haluaa korvata salasanat turvallisemmalla ratkaisulla

Salasanat ja niiden hallinnointi ovat ratkaisevan tärkeitä paitsi yksityisten käyttäjien, myös organisaatioiden tietoturvan kannalta. Myös armeija, hallitukset, sähköverkot ja esimerkiksi rautateiden ja lennonjohdon tietoverkot tarvitsevat salasanoja tietoturvansa ylläpitämiseen.

Ongelmana kuitenkin on, että monet käyttäjät valitsevat usein mukavuuden turvallisuuden sijaan salasanojensa valinnassa ja hallinnassa.

– Käyttäjillä on nykyään aivan valtava määrä tilejä, ja niihin valitaan helppouden takia liian usein heikkoja salasanoja tai vanhoja tuttuja salasanoja käytetään uudelleen. Siksi tarvitaan uutta radikaalia innovaatiota, joilla salasanojen nykyisiin ongelmiin pystytään puuttumaan, hanketta johtava Naomi Woods kertoo.

Salasanoihin ja tunnistautumiseen liittyviin ongelmiin on aiemmin kehitetty erilaisia vaihtoehtoisia ratkaisuja. Ne eivät kuitenkaan ole onnistuneet korvaamaan salasanoja, koska käyttäjät eivät ole joko pitäneet ratkaisuja luotettavina tai ovat pitäneet niitä liian vaikeakäyttöisinä. Niihin on usein liittynyt myös erilaisia tietoturvaongelmia.

– Nykyisen hankkeen tarkoituksena on kehittää ja kaupallistaa kaikissa käyttöjärjestelmissä, palveluissa ja laitteissa toimiva tunnistautumismenetelmä, joka on paitsi tietoturvallinen myös helppokäyttöinen.

Naomi Woodsin SAFE-hanke on kerännyt rahoitusta kaikkiaan hieman yli 920 000 euroa, josta 70 % on tullut Business Finlandilta. Hanke sai Business Finlandilta 628 000 euroa korkeakouluille suunnattua Research to Business -rahoitusta, jonka tarkoituksena on valmistella tutkimustulosten kehittymistä uudeksi liiketoiminnaksi.

Naomi Woods kertoo toivovansa, salasanoihin liittyvien tietoturvaongelmien ja taloudellisten menetysten jäävän palaksi historiaa.

– Turvallisen ja käyttäjäystävällisen tunnistautumismenetelmän kehittäminen veisi meitä kohti tietoturvallisempaa maailmaa. Unelma olisi, että SAFE Solution -ratkaisua voisivat lopulta käyttää maailmanlaajuisesti kaikki käyttöjärjestelmästä tai laitteesta riippumatta.

Rahoituksen avulla projektitiimin on mahdollista valmistella SAFE-ratkaisun kaupallistamista, jonka tavoitteena on lopulta perustaa yritys.

Lisätietoja:



Apulaisprofessori Naomi Woods

naomi.woods@jyu.fi

+358 40 805 4417



The Seamless Authentication for Everyone (SAFE) -hanke kehittää todentamismenetelmää, jonka tarkoituksena on ratkaista salasanoihin ja nykyisiin todennusmenetelmiin liittyvät tietoturvaongelmat. Projektin toiminnalla on maailmanlaajuinen markkinapotentiaali ja se lupaa jokaiselle käyttäjälle sujuvan ja turvallisen pääsyn kaikkiin järjestelmiin maailmanlaajuisesti.



Hanketta rahoittaa Business Finland.