Jyväskylän yliopiston Puolestapuhuja-palkinto kaupunginjohtaja Timo Koivistolle

Puolestapuhuja-palkinto myönnettiin Keski-Suomen tiedeseminaarissa 16.11.2021. Palkinto on tarkoitus jakaa vuosittain henkilölle, joka on ansiokkaasti toiminut Jyväskylän yliopiston asian edistäjänä ja puolestapuhujana yhteiskunnassa. Palkinnonsaajan valitsi Jyväskylän yliopistosäätiön hallitus erillisen valintaraadin ehdotuksen perusteella. Palkinto on Kirsi Neuvosen tilaustyönä säätiölle tekemä taideteos.

Lisätietoja:

Jyväskylän yliopistosäätiön asiamies Anu Mustonen, puh. 050 5649022, anu.mustonen@jyu.fi