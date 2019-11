Jyväskylän yliopiston rehtori Keijo Hämäläinen Unifin puheenjohtajaksi

Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFI ry:n puheenjohtajaksi vuosille 2020–2021 on valittu Jyväskylän yliopiston rehtori Keijo Hämäläinen.

Hämäläinen kertoo olevansa ilahtunut saamastaan luottamuksesta ja odottavansa erittäin motivoituneena kautensa alkamista. Hän on neuvoston ensimmäinen puheenjohtaja Jyväskylästä.

- Tarve yliopistojen yhteistyölle ja yhteiselle äänelle ei ole ainakaan vähenemässä tulevina vuosina – päinvastoin. Yliopistot ovat yhdessä sitoutuneet yhteiskuntamme osaamisen, sivistyksen ja kilpailukyvyn kehittämiseen ja rajalliset kansalliset resurssimme on tärkeää käyttää yhdessä viisaasti. UNIFIlla on keskeinen rooli yliopistojen yhteistyön alustana ja puheenjohtajalla rehtoreiden yhteisen näkemyksen ja tahtotilan muodostamisessa. Puheenjohtajan paikka järjestömme johdossa tarjoaa keskeisen väylän viedä yliopistojen ääni vahvana tiede- ja korkeakoulupoliittisen keskustelun ytimeen, Hämäläinen toteaa.

Hämäläinen arvioi, että lähiaikojen keskeisinä tiede- ja koulutuspoliittisina kysymyksinä säilyvät edelleenkin yliopistojen strateginen rahoitus, OKM:n vision 2030 toimeenpano erityisesti tutkintomäärien ja jatkuvan oppimisen osalta sekä hallitusohjelmassa asetettu 4 % TKI-tavoite.

- UNIFIn tulee jatkaa hyvin alkanutta ja aktiivista vuoropuhelua ministeriön kanssa. Keskeiseen rooliin nousee myös yhteistyö sisarorganisaatioiden, henkilöstöjärjestöjen ja tiedejärjestöjen kanssa.

Hämäläinen on johtanut Jyväskylän yliopistoa vuodesta 2017 lähtien. Sitä ennen hän teki pitkän uran Helsingin yliopistossa muun muassa vararehtorina ja matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan dekaanina ja professorina. Hämäläinen on toiminut lisäksi useissa tieteellisissä luottamustehtävissä, mm. Tieteellisten seurain valtuuskunnan puheenjohtajana, Suomalaisen Tiedeakatemian hallituksessa, Julkaisufoorumin ohjausryhmän puheenjohtajana ja Suomen akatemian tutkimusinfrastruktuurikomiteassa. Koulutukseltaan Hämäläinen on filosofian tohtori ja on tehnyt tieteellisellä urallaan fysiikan tutkimusta. Unifin hallituksessa hän on ollut mukana vuoden 2019 alusta lähtien.

Hämäläinen aloittaa uudessa kaksivuotisessa tehtävässään vuoden 2020 alussa. Unifin puheenjohtajana hän seuraa kautensa päättävää Itä-Suomen yliopiston rehtoria Jukka Mönkköstä.

Puheenjohtajavalinta tehtiin Unifin valtuutettujen syysvuosikokouksessa Helsingissä 20.11.2019.

Lisätietoja:

Keijo Hämäläinen, +358 (0) 400 247 435 (rehtorin assistentti Anna Rantanen)

Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFI ry:n tehtävänä on edistää yliopistojen yhteistyötä ja tuoda esiin niiden yhteisiä kantoja keskeisissä tutkimus- ja koulutuspolitiikan kysymyksissä. Jäseniä ovat kaikki laissa mainitut 13 yliopistoa ja Maanpuolustuskorkeakoulu.