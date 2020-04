Jyväskylän yliopiston valintakokeet poikkeusoloissa

Jyväskylän yliopiston kevään opiskelijavalintoihin on tullut muutoksia poikkeusoloissa. Perinteisiä valintakokeita ei koronatilanteen vuoksi järjestetä, vaan valinnat toteutetaan touko- ja kesäkuussa vaihtoehtoisilla tavoilla.

Muutoksissa keskeistä on turvallisuus- ja terveysnäkökulmien lisäksi hakijoiden asema eli sen turvaaminen, että kaikilla hakijaryhmillä on edelleen mahdollisuus tulla valituiksi.

Perinteisiä valintakokeita on korvattu muun muassa erilaisilla sähköisillä etänä suoritettavilla, pääosin kaksivaiheisilla valintakokeilla. Valintakokeita voidaan toteuttaa myös suullisina kokeina sekä hyödyntää palautettavia tehtäviä. Lisäksi joihinkin koulutuksiin valitaan aiempaa useampia opiskelijoita ylioppilastodistuksen perusteella. Todistusvalinnan ja valintakoevalinnan lisäksi opiskelijaksi voi monissa hakukohteissa tulla valituksi myös ns. avoimen yliopiston väylän kautta.

Kaikki hakukohteet julkaisevat omat käytäntönsä viimeistään tänään 30.4.

Kevään toisessa yhteishaussa pystyi hakemaan Jyväskylän yliopistossa yhteensä 116 hakukohteeseen. Yliopiston hakukohteita on mukana kuudessa valtakunnallisessa yhteisvalinnassa tai valintakoeyhteistyössä, kuten psykologian tai kauppatieteellisen alan yhteisvalinnassa ja kasvatusalan VAKAVA-kokeessa. Tänä vuonna myös erittäin suosittujen liikuntatieteellisen tiedekunnan hakukohteiden ensimmäisen vaiheen koe suoritetaan poikkeuksellisesti osana VAKAVA-koetta.

- Jyväskylän yliopistossa valintaperusteita on pyritty muuttamaan mahdollisimman vähän. Todistusvalinnalla valittavien osuus on kasvanut valtakunnallisissa yhteisvalinnoissa. Kukin ala on ottanut käyttöön alalle parhaiten soveltuvan ratkaisun, vararehtori Marja-Leena Laakso kertoo.

Kaikkiaan Jyväskylän yliopistoon haki korkeakoulujen yhteishaussa 17 438 hakijaa. Aloituspaikkoja syksyllä alkaviin opintoihin on tarjolla noin 2400.

- Pyrimme turvaamaan kaikkien hakijoiden yhdenvertaisen kohtelun muuttuneissa olosuhteissa. Toivotan kaikille hakijoille paljon onnea valintoihin ja valmistautumiseen, koulutuspalvelujohtaja Mari Ikonen sanoo.

Kaikille hakijoille lähetetään tieto valintojen muutoksista sähköpostilla Opintopolku-palvelun kautta. Hakijat saavat järjestelmästä lähtevät viestit tulevan viikonlopun aikana. Jos viestiä ei ole tullut, kannattaa tarkistaa Oma Opintopolku -palvelusta oma sähköpostiosoite sekä roskapostikansio.

Lisätietoja hakijat saavat verkkosivulta: https://www.jyu.fi/fi/ajankohtaista/koronavirusohjeistus-jyvaskylan-yliopistossa/lisatietoa-hakijoille, Opintopolusta sekä yliopiston hakijapalveluista: hakijapalvelut@jyu.fi. Hakijoita pyydetään tutustumaan muutoksiin huolella ja epäselvissä tilanteissa kääntymään hakijapalveluiden puoleen.

Järjestämme Instagramissa Q&A-session maanantaina 4.5., jolloin vastaamme hakijoiden kysymyksiin Jyväskylän yliopiston opiskelijavalinnoista ja valintakokeista. Kysymyksiä kerätään Instagramin story-osiossa torstaina 30.4. ja maanantaina 4.5. Mukana vastaamassa vararehtori Marja-Leena Laakso ja koulutuspalvelujohtaja Mari Ikonen.

Lisätietoja JYU:n valinnoista:

Koulutuspalvelujohtaja Mari Ikonen, puh. 040 805 4678, mari.a.ikonen@jyu.fi

Alakohtaisten valintojen mediayhteyshenkilöitä:

Kauppatieteen yhteisvalinta:

Sami Saarenketo, dekaani, LUT-yliopisto sami.saarenketo@lut.fi +358 50 308 6181

Psykologia:

Jari Lipsanen, yliopisto-opettaja, Helsingin yliopisto, jari.lipsanen@helsinki.fi puh. 050 448 4166

Kasvatusalan yhteistyöverkoston VAKAVA-koe:

Anu Laine, yliopistonlehtori, Helsingin yliopisto, anu.laine@helsinki.fi puh. 050 318 3920