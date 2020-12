Jyväskylän yliopiston vuoden alumniksi 2020 valittiin Juha Kauppinen

Väitös 17.12.2020: Tunnetilat vaikuttavat visuaaliseen työmuistin resursseihin (Ye) 15.12.2020 08:30:00 EET | Tiedote

Työmuistiimme tallentuu lyhytkestoisesti tietoa, jota käytämme meneillään olevien tehtävien työstämiseen. Työmuistin kapasiteetti on kuitenkin rajallinen, ja työmuistissa on tilaa keksimäärin vain kolmesta neljälle kohteelle kerrallaan. Työmuistin rajallisten resurssien takia työmuistiin tallennettavien kohteiden tarkkuuden ja kohteiden määrän välillä on tehtävä kompromisseja.