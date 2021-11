Jyväskylän yliopiston vuoden alumniksi 2021 valittiin tieteen ja yritystoiminnan menestyksekäs yhdistäjä Janne Poranen

Valintaraadin mielestä Janne Porasen työura toteuttaa Jyväskylän yliopiston missiota vaikuttavana sivistysyliopistona, sillä hänessä yhdistyy hienolla tavalla tieteentekijä, teollisuuden asiantuntija ja yrittäjä.

Janne Poranen on esimerkillisellä tavalla pitänyt esillä Jyväskylän yliopistoa ja lukuisissa yhteyksissä kertonut alumnitarinaansa ja korostanut saamaansa laadukasta koulutusta. Hän on nähnyt suuren arvon yliopistossa tehtävän tutkimuksen soveltamisessa yhteiskunnan tarpeisiin.

Janne Poranen on valmistunut Jyväskylän yliopistosta filosofian tohtoriksi fysiikan oppiaineesta vuonna 2001. Hän on opinnoissaan erikoistunut paperiteknologiaan. Poranen on soveltanut osaamistaan alan teollisuuden tarpeisiin ja työskennellyt alan teollisuuden parissa.

Ennen yrittäjäuraansa Poranen johti VTT:n biomateriaalien tutkimusaluetta. Hän toimi myös muissa johtotehtävissä kymmenen vuoden aikana VTT:ssä ja oli vieraileva tutkija Mainen yliopistossa. Nyt Poranen luotsaa Spinnova Oyj:tä, joka on kehittänyt uudenlaisen teknologian tekstiilikuidun valmistamiseen puusta ja jätevirroista ilman liotusta ja haitallisia kemikaaleja.

Janne Poranen on kokenut yliopisto-opintojen antaneen hänelle itseluottamusta ja rohkeutta, joka näkyy Spinnovan tavoitteissa kokonaisen teollisuudenalan muuttamiseen globaalissa mittakaavassa. Tiedettä ja yritystoimintaa yhdistämällä hänen tavoitteensa on luoda kestävää kasvua ja ympäristöystävällisempää tulevaisuutta.

