Jyväskylän yliopistoon valittiin 2344 uutta opiskelijaa

Jyväskylän yliopistoon hyväksyttiin kevään ja kesän opiskelijavalinnoissa yhteensä 2344 uutta opiskelijaa. Lukuvuosi alkaa elokuun lopussa. Onnittelut kaikille valituille!

Kaikki toisessa yhteishaussa hakeneet saavat tiedon valinnan tuloksesta sähköpostitse tai postitse sekä Oma Opintopolku -palvelusta. Opiskelupaikan saaneiden on ilmoitettava 22.7. klo 15.00 mennessä, ottavatko he paikan vastaan. Varasijapaikkoja, mikäli niitä on, täytetään 3.8. asti.

Jyväskylän yliopistoon haki kevään 2020 toisessa yhteishaussa yhteensä 17 438 hakijaa. Kandidaatti- ja maisteriohjelmien aloituspaikoista kohteittain vaihdellen 30-80 prosenttia oli varattu ensikertalaisille hakijoille. Kandidaatin ja maisterin tutkintoon johtaviin koulutuksiin hakeneita oli 15 388 ja maisteriohjelmiin 2259.

Yliopisto nosti aloituspaikkojen määrää 164 paikalla haun ollessa jo käynnissä. Eniten paikkoja lisättiin informaatioteknologian tiedekuntaan, 72 paikkaa, joista tietotekniikan kandidaatti- ja maisteriohjelmaan 37 ja tietojärjestelmätieteen kandidaatti- ja maisteriohjelmaan 35.

Suosituin hakukohde oli tänäkin vuonna psykologia, johon pyrki 3151 hakijaa. Muita hakijamäärältään suosittuja koulutuksia olivat luokanopettajan koulutus (1867 hakijaa, kasvua 510), yrityksen taloustieteet (1545 hakijaa), taloustiede (1395 hakijaa) ja liikuntapedagogiikka (1161 hakijaa).

Kovin kilpailu opiskelupaikasta käytiin psykologian hakukohteessa, johon tuli 41 hakemusta aloituspaikkaa kohden sekä liikunnan yhteiskuntatieteissä (39), taloustieteessä (31), terveyskasvatuksen maisterivaiheen haussa (29) ja sosiaalityössä (28).

Kokonaishakijamäärällä mitattuna Jyväskylän yliopisto oli viidenneksi suosituin yliopisto Helsingin, Tampereen, Turun ja Itä-Suomen yliopistojen jälkeen. Ensisijaisten hakijoiden määrällä mitattuna Jyväskylän yliopisto on kuudes Helsingin, Tampereen, Turun, Aalto-yliopiston ja Itä-Suomen yliopiston jälkeen. Hakijoista ensisijaisesti Jyväskylän yliopistoon hakevia oli 6520.

Kansainvälisten maisteriohjelmien haku päättyi jo tammikuussa. Syksyllä 2020 alkavat englanninkieliset maisteriohjelmat houkuttelivat ennätysmäärän kansainvälisiä ja kotimaisia hakijoita, yhteensä 1722 hakemusta, jotka kilpailivat yhteensä 242 aloituspaikasta yliopiston 14 eri maisteriohjelmassa. Uusia opiskelijoita ohjelmiin hyväksyttiin 242 ja näistä on paikan ottanut vastaan tähän mennessä 144 opiskelijaa.

Avoimen väylältä Jyväskylän yliopistoon pyrki kevään yhteishaussa 519 hakijaa. Hakijamäärän kasvu on peräti 97 prosenttia edellisvuoden väylähakuun verraten. Avoimessa yliopistossa suoritettujen aikaisempien opintojen perusteella hyväksyttiin 175 uutta tutkinto-opiskelijaa. Suosituin avoimen väylän hakukohteista tänä keväänä oli kauppakorkeakoulun yrityksen taloustieteiden kandidaatti- ja maisteriohjelma.

Korona muuttaa lukuvuoden aloitusta

Uusien opiskelijoiden orientaatio-ohjelmaa järjestetään viikkojen 35-36 (24.8.-4.9.) aikana ja opetus käynnistyy viikon 36 aikana. Lukuvuoden 2020-2021 avajaisia vietetään keskiviikkona 2.9., totutusta poiketen pääsääntöisesti verkkovälitteisesti.

Syyslukukauden opetus toteutetaan yhdistäen verkko- ja pienryhmäopetusta. Kampuksella toteutettavassa opetuksessa uudet aloittavat opiskelijat ovat etusijalla. Jatkaville opiskelijoille opetus järjestetään enimmäkseen etäopetuksena ainakin alkusyksyn ajan. Kansainvälisissä maisteriohjelmissa etäopetusta pyritään tarjoamaan syyslukukauden aikana niille opiskelijoille, jotka eivät viranomaisrajoitusten vuoksi pääse Suomeen.

Jyväskylän yliopisto ei lähetä opiskelijoitaan opiskelemaan tai harjoittelemaan ulkomaille syyslukukaudella. JYU ei myöskään vastaanota ulkomaisia vaihto-opiskelijoita tai harjoittelijoita syksyllä 2020.

Lisätietoja:

Palvelupäällikkö Heta Koski, heta.h.koski@jyu.fi, +358406701730