Suomen Akatemian luonnontieteiden ja tekniikan tutkimuksen toimikunta on myöntänyt rahoituksen yhdeksälle Jyväskylän yliopiston akatemiahankkeelle, yhteensä lähes viisi miljoonaa euroa. Rahoituksen sai kymmenen tutkijaa.



Toimikunta painotti rahoituspäätöksissään tieteellisen laadun ohella muun muassa tutkimushankkeiden uutuusarvoa ja mahdollisuutta päästä tieteellisiin läpimurtoihin.

Rahoituksen saanet hankkeet ovat nelivuotisia ja käynnistyvät syyskuussa 2019.

Yksi hanke saa tukea erityisesti nuorelle tutkijasukupolvelle suunnatusta rahoituksesta. Rahoituksen saaneista tutkijoista yhdeksän työskentelee Jyväskylän yliopiston matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa, yksi informaatioteknologian tiedekunnassa.

Kaikkiaan Suomen Akatemian toimikunta myönsi rahoituksen tällä kertaa 86 akatemiahankkeelle koko maassa, yhteensä 50,5 miljoonaa euroa.

Nanotieteen tutkimukseen lähes 2,5 miljoonaa euroa

Jyväskylän yliopiston Nanotiedekeskuksen tutkimus menestyi erinomaisesti rahoitushaussa. Nanotieteen tutkimukset saivat yhteensä lähes 2,5 miljoonan euron rahoituksen.

Professori Perttu Permi sai lähes 600 000 euron rahoituksen tutkimukseen, jossa mahdollisuutta hyödyntää entsyymeitä lääkkeinä antibioottiresistenttiä stafylokokkibakteeria (Staphylococcus aureus) vastaan. Hankkeessa tutkitaan entsyymejä, jotka hajottavat stafylokokin soluseinän katkaisemalla glysiinien välisiä sidoksia. Tarve uusille lääkkeille vastustuskykyistä stafylokokkia vastaan on suuri, sillä bakteerin vastustuskyky antibiooteille on kasvanut nopeasti

.

Professori Heikki Tuononen sai noin 500 000 euron rahoituksen nopeita ja tarkkoja laskennallisia termokemiallisia menetelmiä koskevaan tutkimukseen. Projektissa kehitetään uusia, nopeita menetelmiä pienten ja suurten molekyylien muodostumisen talpioiden tarkkaan arviointiin. Kehitettävät menetelmät perustuvat Bensonin ryhmäkontribuutioihin sekä kvanttikemiallisiin yhdistelmämenetelmiin.



Professori Gerrit Groenhof ja apulaisprofessori Jussi Toppari saivat rahoitukset konsortiohankkeeseen, jossa aiheena on kemian manipulointi tyhjiökentän avulla. Tavoitteena on mahdollistaa nanofotoniikan käyttäminen uutena katalyysimuotona, sitä voitaisiin hyödyntää esimerkiksi aurinkoenergian laitteissa. Groenhofin rahoitus on 385 000 euroa ja Topparin lähes 400 000 euroa.



Professori Petri Pihko sai noin 360 000 euron rahoituksen hankkeeseen, jossa kehitetään bioinspiroituneita orgaanisia virtausakkuja ympäristöystävälliseen ja turvalliseen energian varastointiin. Konsortiota johtaa Aalto-yliopisto.



Professori Tero Heikkilä sai lähes 250 000 euron rahoituksen hankkeeseen, jossa tutkitaan mikroaalto-optomekaniikkaa magnoneilla. Konsortiota johtaa Aalto-yliopisto. Hankkeessa tutkitaan nanomagnetismin sekä nano- ja mikromekaanisten systeemien yhdistämistä.

Matematiikan ja tilastotieteen laitokselle lähes 1,2 miljoonaa euroa

Matematiikan ja tilastotieteen laitokselta professori Pekka Koskela sai 600 000 euron rahoituksen geometriseen analyysiin. Koskelan tutkimuksessa kappaleiden muotojen muutoksia mallinnetaan Sobolevin avaruuksien ja Sobolevien kuvausten avulla. Projektissa tutkitaan Sobolevin kuvausten ominaisuuksia ja rakennetaan työkaluja niiden tutkimiseen.

Apulaisprofessori Enrico Le Donne sai 570 000 euron rahoituksen Sub-Riemannin geometrioita koskevaan tutkimukseen. Le Donne tutkii geometrioita metrisen geometrian ja Lien ryhmien teorian kautta. Sub-Riemannin geometrioilla on sovelluksia kontrolliteoriassa ja neuromatematiikassa. Hanke sai tukea nuorelle tutkijasukupolvelle suunnatusta rahoituksesta.

Datapohjaisen päätöksenteon ja hiukkasfysiikan tutkimukseen 1,2 miljoonaa euroa

Informaatioteknologian tiedekunnan professori Kaisa Miettinen sai reilun 590 000 euron rahoituksen menetelmien kehittämiseen datapohjaisen päätöksenteon tueksi. Päätösanalytiikkaa täydennetään monitavoiteoptimoinnin keinoin ja tuloksista tehdään avoimen lähdekoodin ohjelmistokehikko, jolloin ne ovat monipuolisesti hyödynnettävissä. Projektin tulokset ovat sovellettavissa eri elämänalueiden päätösongelmiin. Uusi hanke laajentaa DESDEO-projektissa kehitettyä avoimen lähdekoodin ohjelmistokehikkoa.



Fysiikan laitokselle Akatemia myönsi professori Tuomas Lapille lähes 600 000 euroa hiukkasfysiikan kvanttiväridynamiikan tutkimukseen. Lappi tutkii kvanttiväridynamiikkaa, hiukkasfysiikan vahvojen vuorovaikutusten teoriaa, suurten törmäysenergioiden rajalla.

