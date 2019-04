Jyväskylän yliopistossa on kehitetty geenikäsittely, joka poistaa bakteereilta vastustuskyvyn antibiooteille

Jane ja Aatos Erkon säätiö on myöntänyt Jyväskylän yliopiston akatemiatutkija Matti Jalasvuoren tutkimusryhmälle 255 000 euron avustuksen geeninsiirtotutkimuksiin. Ryhmä kehittää molekyylibiologian tutkimuksessa keinoja, joilla voidaan hillitä bakteerien nopeasti yleistyvää antibioottiresistenssiä. Jalasvuoren tutkimusryhmä kehittää bakteereja, joita käytettäisiin probioottien tavoin nopeuttamaan esimerkiksi ESBL-kantajuudesta parantumista.

Jalasvuoren tutkimusryhmä kehittää bakteereja, joita käytettäisiin probioottien tavoin nopeuttamaan esimerkiksi ESBL-kantajuudesta parantumista.

Matti Jalasvuoren mukaan bakteerit muuttuvat vastustuskykyisiksi antibiootteja vastaan pääosin kahdesta syystä: antibiootteja käytetään paljon, ja lisäksi bakteereilla on kyky levittää vastustuskykyä aiheuttavia geenejä muihin bakteereihin.

”Bakteerit saattavat siis muuttua vastustuskykyisiksi, vaikka eivät altistuisikaan ympäristössään antibiooteille. Etenkin hankalia sairaalainfektioita aiheuttavien suolistoperäisten bakteerien kuten Escherichia colin ja Klebsiella pneumoniaen antibioottiresistenssin syynä on usein geeninsiirto bakteereiden välillä”, sanoo Jalasvuori.

CRISPR-geenielementti tunnistaa ja hajottaa bakteerisolussa vastustuskyvyn tuottavan geenin

Bakteerien geeninsiirto voidaan kuitenkin valjastaa niitä itseään vastaan. Tutkimusryhmineen Jalasvuori on kehittänyt geneettisesti muokattuja bakteereita, jotka levittävät resistenssin sijaan vastustuskykygeenejä tuhoavaa CRISPR-geenielementtiä. Bakteerisolussa CRISPR tunnistaa vastustuskyvyn tuottavan geenin ja hajottaa sen. Elementit voidaan siirtää harmittomiin bakteereihin, joiden avulla ne viedään esimerkiksi suolistoon ja siten osaksi luonnollista bakteeriflooraa.

”Tämän elementin siirtyminen bakteeriin tekee aiemmin vastustuskykyisestä bakteerista jälleen herkän antibiooteille, ja siten tulevaisuudessa sen avulla voi olla mahdollista vaikkapa vähentää vastustuskykygeenien yleistymistä tuotantoeläimissä.”, toteaa Jalasvuori.

Tuore tutkimus aiheesta on julkaistu juuri Gut Microbes –lehdessä otsikolla "Midbiotics: conjugative plasmids for genetic engineering of natural gut flora."

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/19490976.2019.1591136

Jalasvuoren tutkimusryhmä työskentelee bio- ja ympäristötieteiden laitoksella Jyväskylän yliopistossa. Ryhmä on myös osa antibioottivastustuskykyyn vastauksia etsivää Helsinki Institute of Life Science Grand Challenge –konsortiota.

Kuva: Jyväskylän yliopisto