Jyväskylän yliopistossa otettiin käyttöön sähköiset tutkintotodistukset

Jaa

Sähköiset tutkintotodistukset on otettu käyttöön Jyväskylän yliopistossa 4.5.2023 alkaen. Siirtymä paperisista tutkintotodistuksista sähköisiin on erään aikakauden loppu ja uuden alku. Sähköinen tutkintotodistus tuo mukanaan monia hyötyjä: se on muun muassa luotettavampi ja tietoturvallisempi. Jatkossa valmistuneilla on mahdollisuus pyytää todistuksesta paperinen kopio.

Dekaani Jari Ojala allekirjoittamassa viimeistä paperista tutkintotodistusta, jonka saaja oli filosofian maisteri Mona Sainio. Kuvaaja: Joonas Niemi

Sähköisiä tutkintotodistuksia on voinut hakea 4.5.2023 alkaen, ja ensimmäiset sähköiset tutkintotodistukset on toimitettu saajilleen torstaina 11.5.2023. Humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan dekaani Jari Ojala allekirjoitti viimeisen paperisen tutkintotodistuksen keskiviikkona 10.5.2023. Viimeisen paperisen tutkintotodistuksen sai FM Mona Sainio. ”Hieman haikeutta kyllä oli viimeistä allekirjoitusta tehdessä – pitkä traditio tulee näin päätökseen. Ja meillä tätä varten käytetty mustekynäkin museoidaan jatkossa", toteaa Ojala. Sähköistämisprojektista on ollut vastuussa Jyväskylän yliopiston koulutuspalvelut. Projektipäällikkö Jutta Aalto kertoo, että uudistus on merkittävä ja historiallinen koko yliopistolle. Käyttöönottoprojekti on vaatinut paljon työtä ja siihen on osallistunut useita eri tahoja - henkilöitä digipalveluiden eri tiimeistä, kirjaamosta, lakipalveluista, viestinnästä, järjestelmätoimittajilta sekä tietysti tiedekunnista ja koulutuspalveluista. Informaatioteknologian tiedekunnan varadekaani Lauri Kettunen allekirjoitti ensimmäisen sähköisen tutkintotodistuksen torstaina 11.5.2023. "Juhlava hetki! Tosi hienoa huomata kuinka isojen muutoksien aikakautta elämme. Koulussa käytin vielä laskutikkuja ja nyt jo tutkintotodistukset ovat sähköisiä!" toteaa Kettunen. Kyberturvallisuuden opiskelija Oskari Hämäläinen oli ensimmäinen sähköisen tutkintotodistuksen tilaaja ja saaja. Hämäläinen olisi halutessaan ehtinyt hakea vielä perinteistä paperista tutkintotodistusta, mutta hetken pohtimisen jälkeen päätyi valitsemaan sähköisen tutkintotodistuksen. ”Lopulta päätös valita sähköinen tutkintotodistus oli selvä. Näin sain käyttööni sähköisen todistuksen kaikkine sen hyötyineen sekä konkreettisen muiston opinnoistani (kopio todistuksesta)", toteaa Hämäläinen ja lisää: "Pidänkin erittäin tärkeänä, että yliopisto tarjoaa jatkossakin opiskelijoille mahdollisuuden tilata paperisen kopion tutkintotodistuksesta.” Sähköistäminen poistaa monia välivaiheita Muutoksen myötä tutkintotodistuksen saaminen helpottuu ja nopeutuu. Paperisen tutkintotodistuksen allekirjoituksen jälkeen prosessi on vaatinut vielä monta välivaihetta ennen kuin todistus saadaan opiskelijan käteen. Sähköinen tutkintotodistus toimitetaan valmistuneelle sähköpostitse onnittelukirjeessä olevana linkkinä, josta valmistunut voi ladata todistuksen itselleen. Todistuksesta voi pyytää halutessaan myös paperisen kopion. "Nyt turhat välivaiheet poistuvat, ja näin ollen tutkintotodistuksen pystyy lähettämään opiskelijalle vaikkapa välittömästi allekirjoituksen jälkeen", kertoo projektipäällikkö Aalto. Todistus on myös luotettavampi ja tietoturvallisempi sekä helpommin liitettävissä sähköisen asioinnin prosesseihin. Todistuksen alkuperäisyyden voi tarkistaa usealla tarkastusohjelmalla, jotka havaitsevat heti, jos alkuperäistä todistusta on muutettu jollain tavalla. Siirtymä säästää myös paljon dekaaniston työaikaa. Pelkästään humanistis-yhteiskuntatieteellisessä tiedekunnassa paperisia tutkintotodistuksia tuli dekaanin allekirjoitettavaksi vuosittain lähes parituhatta. ”Allekirjoitusten määrä on huomattava, vaikkakin mieluusti niitä allekirjoitan. Sähköinen allekirjoitus sujuvoittaa prosessien toimivuutta ja on varmasti toimivampi ratkaisu myös opiskelijoille”, toteaa dekaani Jari Ojala. Sähköisen allekirjoituksen pystyy tekemään mistä tahansa, eikä tarvitse enää saapua yliopistolle allekirjoitusten takia. "Yhtenä juhannusaattona saavuin kiiressä allekirjoittamaan todistuksia ja niitä oli hurja pino. Allekirjoitukseen meni 1,5h ja sain jännetuppitulehduksen", naurahtaa varadekaani Kettunen. Lisätietoja: Jutta Aalto (jutta.aalto@jyu.fi), Projektipäällikkö, Jyväskylän yliopiston Koulutuspalvelut

Yhteyshenkilöt

Kuvat Dekaani Jari Ojala allekirjoittamassa viimeistä paperista tutkintotodistusta, jonka saaja oli filosofian maisteri Mona Sainio. Kuvaaja: Joonas Niemi Lataa

Linkit