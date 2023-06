Jyväskylässä tehdään päällystystöitä Matinmäentiellä ja Ruokkeentiellä

Matinmäentietä aletaan päällystää heti juhannuksen jälkeen

Mt 16711 Matinmäentien päällystystyöt alkavat juhannuksen jälkeen 26.6.2023 Jyväskylässä. Työt kohteella on jo aloitettu kuivatuksen kunnostuksella ja vanha päällysteen sekoitusjyrsinnällä. Sekoitusjyrsityt osuudet ovat murskepinnalla, kunnes päällystykset saadaan tehtyä. Päällystettävä osuus on Hiekkapohjantien ja Tervajoentien välinen osuus. Ajoradan lisäksi myös jalankulku- ja pyörätielle on tulossa päällystys heti ajoradan jälkeen. Ajorataa päällystetään 3,5 km ja jalankulku- ja pyöräteitä 2,7 km.

Ruokkeentiellä työt alkavat heinäkuun puolivälissä

Mt 16685 Ruokkeentien työt käynnistyvät kuivatuksen parantamisella heinäkuussa. Ruokkeentien rakenteen parantamis- ja päällystystyöt tehdään elokuun aikana. Uuden päällysteen saa Keuruuntien ja Laajavuorentien välinen osuus. Ajorataa päällystetään 6,4 km ja jalankulku- ja pyöräteitä 1,0 km.

Aikatauluihin voi tulla muutoksia esim. vesisateiden takia.

Liikenneturvallisuuden ja päällystystyömaalla työskentelevien työntekijöiden turvallisuuden takaamiseksi päällystystyömaan kohdalla tulee noudattaa erityistä varovaisuutta sekä työnaikaisia liikenteenohjausjärjestelyjä.

Tutustu kesän 2023 päällystyskohteisiin:

Päällystystyöt Keski-Suomessa (vayla.fi)

Keski-Suomen maanteiden tienrakennus- ja päällystyskohteet kartalla 2023 (arcgis.com)