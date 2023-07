K-Ryhmä toteutti Aavan kanssa yhteistyössä Hyvinvointi-palvelun, joka auttaa suomalaisia kohti terveellisempää syömistä ja elämäntapoja

K-Ruoka-sovellukseen elokuussa käyttöön tuleva Hyvinvointi-palvelu laskee jatkossa asiakkaalle, kuinka hyvin hänen K-ruokakaupoista tekemänsä ostokset vastaavat kansallisia ravitsemussuosituksia. K-ryhmän tieto asiakkaan ostoksista yhdistettynä asiakkaan itse antamiin taustatietoihin luovat pohjan, jonka avulla asiakasta ohjataan kohti terveellisempiä valintoja. Palvelu on toteutettu yhteistyössä Lääkärikeskus Aavan kanssa.

Hyvinvointi-palvelu laskee asiakkaalle käyttöönoton jälkeen Ravintoindeksin, joka kuvaa yhdellä luvulla sitä, kuinka hyvin ravitsemussuositukset omassa ostoskorissa toteutuvat. Ravintoindeksi on pilkottu 12 eri osa-alueeseen, kuten punaiseen lihaan, kalaan, palkokasveihin ja kasviproteiineihin sekä kasviksiin. Palvelu auttaa asiakasta kohentamaan omaa Ravintoindeksiään ehdottamalla ravintotavoitteita, jotka ohjaavat esimerkiksi lisäämään kasvisten kulutusta tai vähentämään lisätyn sokerin määrää. Hyvinvointi-palvelu tukee asetettuja ravintotavoitteita erilaisin tuote- ja reseptisuosituksin.

– Asiakkaamme kokevat tärkeäksi, että heillä on mahdollisuus saada näkymä omiin ostoksiinsa sekä työkaluja valintojen punnitsemiseen ja niiden vaikutusten seurantaan. Erityisen paljon asiakkaita kiinnostaa tällä hetkellä terveys ja hyvinvointi. Yhteistyössä Lääkärikeskus Aavan kanssa on kehitetty malli, joka vertaa asiakkaan ostotietoja kansallisiin ravitsemussuosituksiin. Meille on erittäin tärkeää palauttaa dataa asiakkaiden käyttöön ja tarjota tietoa, joka aidosti auttaa arkipäiväisten valintojen tekemisessä, K-ryhmän analytiikasta, datasta ja kanta-asiakkuuksista vastaava johtaja Minna Vakkilainen kertoo.

Isoja elämäntapamuutoksia ei tehdä kerralla

Ravintoindeksin taustalla olevia valintoja ja painotuksia on ollut K-ryhmän kanssa rakentamassa Lääkärikeskus Aavan ja teknologiayhtiö Futuricen tiimit.

Tavoitteiden asettamisen taustalla on ollut Aavan ajatus siitä, että isoja elämäntapamuutoksia ei tehdä kerralla, vaan pienin askelin realistisia tavoitteita asettamalla ja niihin sitoutumalla. Aavalta tiimissä keskeinen rooli on ollut ravitsemusterapeutti Reijo Laatikaisella, joka on ollut soveltamassa yleisiä ravitsemussuosituksia sovellukseen sopivaksi.

– Näen että tässä on mahdollisuus isoihin muutoksiin jopa kansanterveydessä asti, kun Keskon valtava asiakasmäärä yhdistettynä palvelun helppouteen voi motivoida laajan joukon ottamaan useita pieniä askelia kohti terveellisempää syömistä. Tätä projektia on ollut todella inspiroiva olla mukana tekemässä ja kun Keskolla on intohimoa laajentaa tekemistä myös muille hyvinvoinnin alueille, nähdään me nyt vasta alkusoittoa siitä mitä tämä sovellus voi vielä mahdollistaa hyvinvoinnin ja terveyden saralla, kommentoi Aavan tiimistä ravitsemusterapeutti Reijo Laatikainen.