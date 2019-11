K-Supermarket täydentämään Kuopion Portin palvelukokonaisuutta

Jaa

Kuopion Asemanseudulle vaiheittain vuosina 2020-2022 valmistuva Kuopion Portti on monipuolinen kokonaisuus, johon kuuluu asuntoja, palveluasumista, toimisto- ja liiketiloja, pysäköintilaitos ja matkakeskus. Alueelle on nyt tulossa myös ruokakauppa. Kuopion Portin A-vaihe valmistuu alkuvuodesta 2020 ja B-vaihe alkuvuodesta 2021. Kolmannen eli C-vaiheen liike- ja toimistotilojen vuokraaminen on käynnistynyt.

Kuopion tuleva maamerkki Kuopion Portti on monipuolinen kokonaisuus, johon kuuluu asuntoja, palveluasumista, toimisto- ja liiketiloja, pysäköintitalo ja matkakeskus.

Kuopion keskustan pohjoisen sisäänajoväylän varteen, juna-aseman kupeeseen nousevaan Kuopion Porttiin on helppo tulla. Alueelle rakenteilla olevassa P-Matkakeskuksessa on runsaasti parkkipaikkoja myös liityntäliikenteelle. Kuopion Portissa saman katon alle tulee asuntojen lisäksi monipuolisia toimisto- ja liiketiloja sekä hoiva- ja palveluasuntoja. Alueella tulee myös olemaan päiväkoti, ruokatavarakauppa, Matkahuolto, kioski, ravintola ja pikaruokaravintola sekä pakettien nouto- ja lähetyspalvelut. Nämä kaikki yhdessä kattavien kevyenliikenteen väylien ja pyöräparkkien lisäksi tekevät Kuopion Portista houkuttelevan kaupunkikeskuksen. Kuopion Portti on tullut tarpeeseen. yritykset ja asukkaat ovat ottaneet hyvin kohteen vastaan, toteaa Rakennusliike Lapti Oy:n aluejohtaja Risto Pekkarinen. Kuopion Portista on tulossa tekemiemme suunnitelmiemme mukaisesti monipuolinen kaupunkikeskus, joka tarjoaa kohtaamispaikkoja alueen asukkaille, työssäkävijöille ja palvelujen käyttäjille. Kuopion Portin alue on saavutettavuudeltaan aivan kaupungin ykköspaikka ja siksi myös neuvottelut alueelle tulevista yrityksistä ovat edenneet hyvin, Pekkarinen lisää. Liike- ja toimistotilojen vuokraus edennyt vauhdilla Kuopion Portin A- ja B-vaiheiden liike- ja toimistotiloja on vuokrattu vilkkaasti. A-vaiheessa on vapaana yksi liiketila, B-vaiheessa yksi liiketila ja kaksi toimistotilaa. Vuokrausaste on 95 %. C-vaiheen markkinointi on alkanut ja tiloista on jo varattu 50 %. K-Supermarket Kuopion Porttiin Kuopion Portin C-vaiheen valmistumisen jälkeen kesällä 2022 Kuopion Porttiin avataan K-Supermarket. On hienoa, että pääsemme nyt täydentämään Kuopion Portin palveluja ja suunnittelemaan ruutukaava-alueen pohjoispuolelle tavallista paremman ruokakaupan. K-Supermarketin valikoimat tullaan rakentamaan asiakaskunnan mukaisesti tarjoten runsaasti sekä paikallisia lähituotteita että erikoisuuksia. Lisäksi haluamme tarjota ideoita, joilla inspiroimme asiakkaitamme innostumaan ja onnistumaan omassa ruoanlaitossa ja laajentamaan ruokareviiriään, kertoo Kesko Itä-Suomen aluejohtaja Jari Kuosmanen.

Kuopion Portti tänään

Yhteyshenkilöt

Kuvat Kuopion tuleva maamerkki Kuopion Portti on monipuolinen kokonaisuus, johon kuuluu asuntoja, palveluasumista, toimisto- ja liiketiloja, pysäköintitalo ja matkakeskus. Lataa