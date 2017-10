K-supermarketeista löytyy painavin ostoskorillinen Reilun kaupan tuotteita

K-supermarketeissa on monipuolisempi ja laajempi valikoima Reilun kaupan tuotteita kuin S-marketeissa tai Lidlin myymälöissä. Alueellisia eroja Reilun kaupan tuotteiden valikoiman määrässä ei juurikaan ole, vaan tuotteita löytyy tasaisesti Suomen kymmenen suurimman kaupungin ruokakaupoista. Tiedot käyvät ilmi Taloustutkimuksen toteuttamasta ostoskorivertailusta, joka tehtiin syyskuun lopussa ja lokakuun alussa.

Tutkimus toteutettiin kymmenessä asukasluvultaan suurimmassa kaupungissa (Helsinki, Espoo, Vantaa, Tampere, Turku, Oulu, Jyväskylä, Lahti, Kuopio ja Kouvola). Jokaisesta tutkitusta kaupungista valittiin satunnaisesti yksi myymälä kustakin kauppaketjusta eli vertailu kattoi yhteensä 30 myymälää. Vertailtavuuden vuoksi tutkimukseen otettiin mukaan S-marketit, K-supermarketit ja Lidlin myymälät.



Tutkimuksessa käytiin läpi 16 tuoteryhmää, joista jokaisesta tarkastettiin, kuinka monta Reilun kaupan merkillä varustettua tuotetta tuoteryhmästä löytyi.



K-supermarketeissa on keskimäärin 47 Reilun kaupan tuotetta, kun S-markeissa sama luku on 25,4 ja Lidleissä 10,7.



- Kun huomioidaan, että Lidlin myymälöiden koko tuotevalikoima on merkittävästi kilpailijoitaan suppeampi, Reilun kaupan tuotteiden suhteellinen osuus on kyllä merkittävän korkea, sanoo Reilu kauppa ry:n yhteyspäällikkö Tuija Kopra.



Tutkimuksessa mukana olleista myymälöistä laajin Reilun kaupan tuotteiden valikoima löytyi Oulun K-supermarket Joutsensillasta. Sieltä löytyi yhteensä 66 Reilun kaupan tuotetta.



Reilun kaupan hedelmien valikoima aiempaa suppeampi



- Tutkimustuloksista ilahduttavin oli maantieteellinen tasaisuus – tuotevalikoima oli yhtä laaja idässä ja lännessä, etelässä ja pohjoisessa, Kopra sanoo.



- Ikävin havainto oli hedelmävalikoiman suppeus. Muutama vuosi sitten suomalaisista elintarvikemyymälöistä löytyi vielä laaja Reilun kaupan hedelmien valikoima. Nyt tarjolla on lähes pelkästään banaaneita, kun laajimmillaan valikoimassa on ollut myös Reilun kaupan ananaksia, appelsiineja, mandariineja, rypäleitä ja avokadoja. Näitä tuotteita on edelleen olemassa, mutta Suomessa niitä ei jostain syystä myydä.



Tutkitut tuoteryhmät:



• Hedelmät ja vihannekset

• Mehut

• Hunaja ja sokeri

• Kuumat juomat: Kahvi, tee ja kaakao

• Jugurtit

• Makeiset

• Jäätelöt

• Mausteet ja öljyt

• Myslit, keksit, riisikakut, mysli- ja pähkinäpatukat

• Säilykkeet, hillot, marmeladit, hyytelöt ja levitteet

• Tofu

• Pähkinät ja kuivatut hedelmät

• Limut, oluet, siiderit

• Puuvilla

• Kukat

• Kosmetiikka



Suomessa on myynnissä noin 1700 Reilun kaupan tuotetta. Suosituimmat tuotteet ovat myynnissä K-ryhmän, S-ryhmän ja Lidlin myymälöissä.



Tänään alkaa Reilun kaupan viikko!



Reilun kaupan viikon tarkoituksena on muistuttaa kaikkia suomalaisia Reilun kaupan olemassaolosta ja siitä, miten kukin meistä voi omilla ostosvalinnoillaan vaikuttaa.



Teemaviikko näkyy useissa kaupoissa, kahviloissa, hotelleissa, seurakunnissa ja monissa eri yhteisöissä, jotka haluavat olla mukana kampanjoimassa.



Reilun kaupan viikko on aina viikolla 43 ja sitä on vietetty vuodesta 1999 lähtien.