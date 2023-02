Kaakkois-Suomeen 770 hehtaaria uusia luonnonsuojelualueita vuonna 2022

Metsiensuojelu

Kymenlaaksossa ja Etelä-Karjalassa suojeltiin 53 metsäkohdetta, joista 50:ssä suojelu perustui metsänomistajan hakemukseen ja 3 kohdetta saatiin valtionperintönä. Valtionperintöjen pinta-ala oli viime vuonna poikkeuksellisen suuri, yhteensä 136 hehtaaria, joista 66 hehtaaria sijaitsi Kouvolassa, 64 hehtaaria Savitaipaleella ja 6 hehtaaria Miehikkälässä.

Metsänomistajia kiinnosti eniten yksityisen suojelualueen perustaminen eli metsän pysyvä rauhoitus. Tällaisia metsänomistajan omistukseen jääviä yksityisiä suojelualueita perustettiin 42 kappaletta. Lisäksi kiinteistökaupoilla hankittiin valtiolle 7 aluetta ja määräaikainen 20 vuoden suojelusopimus tehtiin yhdestä alueesta. Suojeltujen metsien pinta-alan keskiarvo oli 10 hehtaaria, mutta puolessa kohteista pinta-ala jäi 5 hehtaariin tai sen alle.

Myös kunnat suojelivat omia metsiään, Lappeenrannan kaupunki 35 hehtaaria, Kouvolan kaupunki 31 hehtaaria ja Parikkalan kunta 32 hehtaaria.

Metsänomistajille maksettiin korvauksia metsiensuojelusta 3,5 miljoonaa euroa. Yksityisten metsänomistajien kanssa tehdyissä suojelusopimuksissa korvaukset vaihtelivat noin 4000 eurosta per hehtaari aina 19 000 euroon per hehtaari, keskiarvon ollessa 10 000 euroa hehtaarilta. Pääosa suojelluista metsistä oli monimuotoisuuden kannalta merkittäviä kangasmetsiä, esimerkiksi iäkkäitä tai lahopuustoisia metsiä.

Soidensuojelu

Metsien lisäksi Kaakkois-Suomessa suojeltiin myös soita. Osana HELMI-ohjelman soidensuojeluteemaa perustettiin 15 yksityistä luonnonsuojelualuetta 99 hehtaarille. Lisäksi Helmi-rahoituksella valtiolle ostettiin 12 eri kiinteistökaupalla luonnonsuojelutarkoituksiin soita ja niiden lähialueita 107 hehtaaria.

Suojeltavat alueet sijaitsevat 14:lla eri soidensuojelun täydennysehdotuksen suokohteella. Kymenlaaksossa suojelluista alueista on 48 hehtaaria, joista suurin on 27 hehtaarin suojeluun hankittu alue Munasuo-Nälkäsuo-Tuomiojansuolla. Etelä-Karjalassa suojeluun tuli 158 hehtaaria, joista suurimpana kokonaisuutena 53 hehtaaria Parikkalan Kallioniemensuolla ja Kurvansuolla. Myös Lappeenrannan Ylämaan soilla Lehmijärvensuolla, Soininsuolla ja Pyhäniemensuolla perustettiin suojelualueita tai hankittiin niitä valtiolle suojeluun yhteensä 66 hehtaarin verran. Maanomistajat saivat soidensuojelusta korvauksia yhteensä vajaa miljoonaa euroa.

HELMI-ohjelman päätavoitteena on vahvistaa Suomen luonnon monimuotoisuutta ja parantaa elinympäristöjen tilaa (suojelemalla ja ennallistamalla soita, kunnostamalla ja hoitamalla lintuvesiä, perinnebiotooppeja ja metsäisiä elinympäristöjä ja kunnostamalla pienvesi- ja rantaluontoa). Soidensuojeluteeman tavoitteena on saada suojelun piiriin arvokkaimmiksi kartoitettuja suokohteita, joita Kaakkois-Suomessa on yhteensä yli 3200 hehtaaria. Sekä HELMI-ohjelman että METSO-ohjelman vapaaehtoisen suojelun on tarkoitus jatkua vuoteen 2030 saakka.