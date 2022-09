Kaakkois-Suomen liikenneturvallisuussuunnitelma viitoittaa tietä kohti tieliikenteen nollavisiota

Kaakkois-Suomen ELY-keskus on joutunut poistamaan maantien varsilta liikenneturvallisuussyistä kylttejä, jotka liittyvät Venäjän hyökkäyssotaan Ukrainassa 26.8.2022 15:44:39 EEST | Tiedote

Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen hallinnoimien maanteiden varrella on viime aikoina tavattu kylttejä, joissa esitetään poliittisia viestejä liittyen Venäjän hyökkäyssotaan Ukrainassa. ELY-keskus on joutunut poistamaan kylttejä, koska tien varren ilmoittelu ja mainonta on säänneltyä. Ilmoittelun sääntelyssä on lähtökohtana liikenneturvallisuus. Esimerkiksi liittymässä huonosti sijoitettu kyltti haittaa näkemistä. Maantien varrella mainonta ja ilmoittelu on yleensä luvanvaraista. Tilapäinen ilmoittelu on sallittu ilman ilmoitus- tai lupamenettelyä kokous-, tiedotus-, huvi-, hää- tai muuta niihin rinnastettavaa tilaisuutta taikka yhteiskunnallista, poliittista tai muuta aatteellista tilaisuutta koskien. Tällöinkin sijoittelussa ja kiinnittämisessä on monta kohtaa, jotka pitää ottaa huomioon.