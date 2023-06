Kaakkois-Suomen soratiet ovat kuivia - tiellä olevia kuoppia ja kiharaa ei saada tasattua normaaliin tapaan

Kelirikkokausi alkaa olla ohi, mutta nyt sorateillä haasteena on monin paikoin kuivuus. Kaakkois-Suomessa lämmin ja kuiva sää on jatkunut jo pitkään. Ajanjakso aiheuttaa sorateiden kuivumista, ja on ongelma tienkäyttäjille sekä tien kunnossapidosta vastaaville hoitourakoitsijoille.

Kuivuus aiheuttaa sen, että tiellä olevia kuoppia ja kiharaa ei saada tasattua normaaliin tapaan. Pitkään jatkunut kuivuus tuo haasteita hoitourakoitsijoille ja pölyämistä helpottavia keinoja on vaikea löytää. Perinteisesti pölyämistä on vähennetty esimerkiksi suolaliuoksella. Sorateiden pinnat ovat kuitenkin saattaneet kuivua niin koviksi, että niiden työstäminen on ongelmallista ja pinta hylkii vettä. Pinnan kovettumisen takia sorateiden suolauksesta haettu hyöty jää hyvin vähäiseksi. Sorateiden kastelu taas vaatisi huomattavan paljon vettä, jotta tie saataisiin kosteutettua tarpeeksi sen muokkaamista varten. Sorateiden tasaamiseksi tien pinta voidaan aukaista kuopan pohjaan asti. Kuivuneen, kovan pinnan aukaiseminen aiheuttaa kuitenkin huomattavia pölyämisongelmia ja pahentaa näin ollen tilannetta entisestään.



