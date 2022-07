Kaakkois-Suomen vesillä joitakin havaintoja sinilevistä

Järvialueilta hieman levää on veteen sekoittuneena havaittu Saimaalta Huhtiniemen rannasta. Rotarien sinileväseurannassa on runsaasti levää havaittu Parikkalan Simpelejärven Kukkaronlahdelta.

Kaakkois-Suomen rannikolla sinilevämäärät ovat hieman runsastuneet, erityisesti ulkosaaristossa Haapasaaren länsi- ja eteläpuolella. Alkuviikon puuskittaisen tuulen seurauksena levää on pääosin vähäisinä määrinä pintavesikerroksiin sekoittuneena. Tuulten tyyntyessä pintaesiintymät ovat mahdollisia, varsinkin avomerellä, jossa sinilevää on satelliittikuvien perusteella ollut pintavesikerroksessa saaristovyöhykettä runsaammin. TARKKA-satelliittikuvien mukaan sinilevälauttoja on jo muodostunut Suomenlahden suulle ja paikoin läntisellä Suomenlahdelle ulkomerelle. Itäisimmällä osalla Suomenlahtea sinilevätilanne on toistaiseksi säilynyt suhteellisen rauhallisena. Tuulten mukana levää saattaa kulkeutua Kaakkois-Suomen rannikolle.

Jos vedessä näkyy levää, kannattaa olla varovainen veden käytössä

Poikkeuksellisen runsaat sinileväesiintymät lisäävät terveyshaittojen riskiä. Sinilevää sisältävään veteen pitää suhtautua aina siten, että se voi aiheuttaa terveyshaittaa. Jos vedessä on sinilevää, vettä ei saa käyttää ihmisten tai eläinten juomavetenä edes keitettynä. Mahdolliset levämyrkyt säilyvät vedessä muutaman päivän vielä näkyvän leväesiintymän jälkeen.

Lapsia ja lemmikkieläimiä ei saa päästää uimaan sinileväiseen veteen ja myös aikuisten kannattaa välttää sinileväisessä vedessä uimista. Jos epäilee, että on uinut sinileväisessä vedessä, kannattaa uinnin jälkeen peseytyä puhtaalla vedellä. Myös lemmikit on syytä pestä puhtaalla vedellä, sillä eläin voi nuollessaan turkkiaan uinnin jälkeen altistua levämyrkyille. Löylyvetenä ei sinileväistä vettä kannata myöskään käyttää.

Voit ilmoittaa omat sinilevähavaintosi Havaintolähetillä Järvi-meriwikiin

Ajantasaiset levätilannetiedot ovat nähtävillä Järvi-meriwiki-sivustolla, jonne voi lisätä myös omia yleisöhavaintoja. Havainnot voi tallentaa Järviwikiin suoraan havaintopaikalta puhelimen avulla. Havaintolähetti toimii Järviwiki-tunnuksilla.

Kaakkois-Suomen alueelta tehdyt levähavainnot voi ilmoittaa sähköpostitse osoitteeseen: levaseuranta.kaakkois-suomi(at)ely-keskus.fi.