Kaakon havainnot sinilevistä edelleen vähäisiä

Sinilevähavainnot ovat vakiohavaintopaikoilta vähäisiä, etenkin järvialueilla ei levää ole pääsääntöisesti havaittu. Itäisen Suomenlahden rannikkovesillä on paikoitellen sinilevää veteen sekoittuneena.

Sinilevätilanne rauhallinen

Sateet ja tuulet ovat sekoittaneet vesiä, eikä sinilevähavaintoja ole Kaakkois-Suomen järvistä vakiohavaintopaikoilta kuin Lappeenrannan Haapajärveltä ja sielläkin vain hieman levää veteen sekoittuneena, ei lauttoina. Itäisellä Suomenlahden muutamalla vakiohavaintopaikalla on levää havaittu vähäisiä määriä veteen sekoittuneena.

Vedet ovat myös hiukan viilenneet sateiden ja tuulten myötä. Suomenlahdella Kotkan Santalahden uimarannalla veden lämpötila oli enää 17 astetta, mutta pienillä järvillä lämpötila nousee vielä 20-23 asteeseen.



Näin tunnistat sinilevän

Vähäinen määrä sinilevää näyttää vedessä vihreiltä tai kellertäviltä hiukkasilta. Rannalle voi ajautua kapeita leväraitoja. Runsas määrä sinilevää muodostaa tyynellä ilmalla veteen vihertäviä tai kellertäviä levälauttoja ja sitä kasautuu rantaveteen. Sinilevästä poiketen siitepölyä esiintyy veden pinnan lisäksi myös esimerkiksi laiturin tai pihakalusteiden päällä.

Jos levämassa hajoaa tikulla kokeiltaessa hippusina veteen, kyseessä voi olla sinilevä. Jos levä jää roikkumaan keppiin, kyseessä on jokin muu kuin sinilevä, yleensä viherlevä. Vesilasissa sinilevät nousevat pintaan vihertävinä hippusina noin tunnin kuluessa.



Vesitilanne

Vuoksen vesistössä järvien vedenkorkeudet jatkavat kesälle tyypillistä laskuaan sään pysyessä vähäsateisena. Saimaan vedenkorkeus puolestaan on edelleen sateisen talven ja kevään jäljiltä noin 25 cm ajankohdan keskitason yläpuolella. Vedenkorkeus on ollut heinäkuun ajan hitaassa laskussa, ja sen ennustetaan laskevan 20-30 cm elokuun puoliväliin mennessä, jolloin vedenkorkeus on lähellä ajankohdan keskitasoa.

Kymijoen vesistöalueella alkukesällä hyvin korkealla olleet vedenpinnat ovat jo pääosin laskeneet lähelle ajankohdan keskimääräisiä tasoja tai keskimääräistä alemmas vähäsateisen ja lämpimän heinäkuun aikana, ja laskun ennustetaan jatkuvan lähiviikkoina.

Päijänteen pinta on nyt alle 10 cm ajankohdan mediaanitason yläpuolella ja jatkaa laskuaan kohti tavanomaisia lukemia. Vedenkorkeuden laskiessa juoksutusta Kalkkisesta on vähennetty ja lähiviikkoina luultavasti edelleen vähennetään. Samalla Kymijoen virtaama on pienenemässä kesälle tavanomaisiin lukemiin.

Myös Mäntyharjun reitin suurimpien järvien pinnat ovat laskussa. Vuohijärven vedenpinta on hieman keskimääräistä korkeammalla.