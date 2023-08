Kaarikarkeloissa nostetaan lähiöiden ja asumisen yhteisöllisyyttä

Kohmankaaren elinkaarikortteli valmistui Tampereen Tesomalle vuonna 2020. Kortteli yhdistää eri asumismuotoja ja ikäpolvia ja pyrkii edistämään asukkaiden yhteisöllisyyttä. Korttelin rakennuksissa ja pihalla on useita yhteiskäyttöisiä tiloja, ja yhdessä rakennuksista toimii ikääntyneiden palvelutalo.

Lauantaina 26.8. elinkaarikorttelissa järjestetään kaikille avoin ja ilmainen Kaarikarkelot-yhteisötapahtuma. Pääjärjestäjinä on Tampereen yliopiston tutkijoita.

– Meitä kiinnostaa tutkijoina, miten yhteisöllisyys muodostuu uudenlaisissa asumisen konsepteissa. Kysymys on tärkeä erityisesti ikääntyvien asukkaiden osalta, sanoo tapahtuman järjestäjänä toimiva tutkijatohtori Virve Repo.

Kaarikarkeloiden tavoite on edistää keskustelua ja kohtaamisia korttelin asukkaiden, naapuruston, eri toimijoiden ja Tampereen yliopiston tutkijoiden välillä.

Ohjelmaan kuuluu musiikkiesityksiä, työpajoja ja infopisteitä. Iltapäivällä järjestetään paneelikeskustelu lähiöiden ja asumisen yhteisöllisyydestä.

– Haluamme järjestää Kaarikarkelot yhdessä asukkaiden ja paikallisten toimijoiden kanssa, ja samalla saamme tietoa monisukupolvisen yhteisöllisyyden mahdollisuuksista ja haasteista. Mutta ennen kaikkea kyse on mukavista korttelijuhlista, jonne kaikki ovat tervetulleita, toteaa toinen järjestäjistä, tutkijatohtori Riina Lundman.

Tapahtuma on saanut toiminta-avustuksen Tampereen yliopiston Sustainable Transformation of Urban Environments -profilaatioalalta (STUE). Avustuksen tarkoituksena on vahvistaa yhteistyötä tutkimusyhteisön ja yhteiskunnan välillä.

Kaarikarkelot Tesoman elinkaarikorttelissa (osoite Kohmankaari 9) lauantaina 26.8. klo 10-16. Vapaa pääsy. Ei pysäköintiä.

Media on tervetullut lauantaina tapahtumaan paikan päälle. Tutkijat ja elinkaarikortteli kertovat mielellään lisää, joten ota yhteyttä!