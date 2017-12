Kaarle XII -ravintola keräsi varoja Lastenklinikoiden Kummit ry:lle järjestämässään tilaisuudessa – potissa lähes 6000 euroa

Helsinkiläisessä Kaarle XII -ravintolassa järjestettiin itsenäisyyspäivän aattona 5.12.2017 juhlat, joihin kutsuttiin ravintolan kanta-asiakkaita. Kutsuvieraiden illalliskorttien tulot lahjoitettiin lyhentämättömänä Lastenklinikoiden Kummit ry:lle.

Helsinkiläinen Kaarle XII -ravintola järjestää vuosittain itsenäisyyspäivää edeltävänä iltana iltapukujuhlat, joihin kutsutaan sen tärkeimmät sidosryhmät. Juhliin myydään illalliskortteja, joiden tuotto lahjoitetaan vaihdellen eri hyväntekeväisyysjärjestöille. Tänä vuonna kerätty summa on 5835 euroa ja se lahjoitetaan lyhentämättömänä Lastenklinikoiden Kummit ry:lle.

– Juhlien ajatuksena on kunnioittaa Suomen itsenäisyyttä ja kutsua koolle uskollisimmat asiakkaamme. Kuvaan kuuluu arvokas pukeutuminen ja illallinen. Juhlien tuoton halusimme tänä vuonna lahjoittaa maamme heikoimmille ja pienimmille, Kaarle XII:n ravintolapäällikkö Riku Reinikainen taustoittaa.



Tämän vuoden hyväntekeväisyyskohteeksi valittu Lastenklinikoiden Kummit ry on hyväntekeväisyysjärjestö, joka on perustettu 1993. Järjestö tukee Suomen viittä yliopistollista lastenklinikkaa, kehitys- ja tutkimustyötä sekä parantaa potilaiden viihtyvyyttä sairaala-aikana. Viime vuosina yhdistys on tukenut merkittävästi myös lasten ja nuorten mielenterveystyötä.



– Kaarle XII:n itsenäisyyspäivän aattoon ajoittuva hyväntekeväisyystapahtuma on jo useampana vuonna osoittanut, miten iloisella tavalla voidaan tehdä hyvää. Tänä vuonna itsenäisen Suomen juhlistaminen ja keräyskohde osuvat siinäkin mielessä hienosti yhteen, että nimenomaan lasten terveydenhuollon kehitys on yksi malliesimerkki hienoista saavutuksista 100-vuotisen itsenäisyytemme aikana. Kun perhettä kohtaa suuri kriisi, kuten lapsen sairastuminen, niin on vaikea kuvitella turvallisempaa paikkaa sairastaa ja saada parasta mahdollista hoitoa, Lastenklinikoiden Kummit ry:n toiminnanjohtaja Anne Knaster sanoo.