Kaarlen palkinnot Esa Sirénille, Eeva Kolulle ja Sarianna Silvoselle

Kaarlen palkinto kaunokirjailijalle myönnetään Esa Sirénille romaanista Sissiosasto Hirvelä. Kaarlen palkinnon tietokirjailijalle saa Eeva Kolu teoksestaan Korkeintaan vähän väsynyt – Eli kuinka olla tarpeeksi maailmassa, jossa mikään ei riitä. Suomentaja Sarianna Silvonen saa Kaarlen palkinnon kääntäjälle. Kaarlen palkinnot on nimetty Gummeruksen vuonna 1872 perustaneen Kaarle Jaakko Gummeruksen mukaan.

Esa Sirén on vakiinnuttanut paikkansa sukupolvensa parhaana sotakirjailijana. Kuusitoista sotaromaania julkaisseen Sirénin teos Sissiosasto Hirvelä (2020) herättää eloon jatkosodan vaiherikkaan syksyn 1941. "Sirén kuvaa taitavasti ja liioittelematta tosipohjaisia taisteluita, sissien urotekoja ja kohtaloita. Kirjailijantyössä Sirén paneutuu taustatutkimukseen ja osoittaa jatkuvasti intohimoa ja uudistumiskykyä – tämä välittyy tekstistä", Gummeruksen kaunokirjallisuuden kustantaja ja toimitusjohtaja Anna Baijars luonnehtii. Kirjat ovat myös löytäneet paikkansa ja lukijansa: Sirénin teoksia on myyty yhteensä yli 230 000 kappaletta, ja viime aikoina hänen romaaninsa ovat saaneet myös äänikirjayleisön suosion. Kaunokirjailijalle Kaarlen palkinto on jaettu vuodesta 1970, ja se myönnetään nyt 51. kerran.

Kaarlen tietokirjapalkinto jaetaan nyt kuudennen kerran. Eeva Kolun esikoisteos Korkeintaan vähän väsynyt on tarkka ja avoin summaus uupumuksesta, jota on luonnehdittu erityisesti milleniaalien kohtaloksi. Muistelma- ja esseeperinteeseen nojaavassa kirjassaan Kolu ruotii omakohtaisella otteella niitä lukemattomia syitä, jotka altistavat riittämättömyyden tunteille ja sen myötä burnoutille. Gummeruksen tietokirjallisuuden kustantaja Johanna Laitinen perustelee valintaa: ”Kolulla on silmää yksityiskohdille, ja tekstin tunnelmaa maustava kolumainen huumori auttaa katsomaan kivuliastakin kokemusta etäisyyden päästä. Kirjan innostunut vastaanotto kertoo kirjailijan poikkeuksellisesta kyvystä vainuta aihe, joka puhuttelee eri-ikäisiä lukijoita vuosituhannen alun Suomessa. Teos tarjoaa sitä, mitä parhaat tietokirjat tekevät: Siitä voi oppia, ja sen kanssa voi väitellä. Siihen voi samastua tai sitä voi lukea avoimen uteliain silmin.”

12. kerran jaettavan kääntäjäpalkinnon saa Sarianna Silvonen työstään spekulatiivisen fiktion suomentajana. ”Sarianna Silvonen on taitava ja ilmeikäs kääntäjä, joka tuntee spekulatiivisen fiktion kentän syvällisesti. Hän on suomentanut muun muassa kahdeksan Sarah J. Maasin fantasiaromaania – tähän mennessä jo 5024 sivua – aina yhtä tinkimättömällä ammattitaidolla. Silvosen elävä ja ketterä kieli saa fantasiamaailmat tuntumaan tosilta: lukija tuntee olevansa mukana keskellä mystistä metsää, kapuamassa vuorelle, taistelemassa pahuutta vastaan”, Anna Baijars toteaa.