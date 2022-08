Kaavin ja Tuusniemen kunnissa puutteita lastenvalvojapalvelujen järjestämisessä

Aluehallintovirasto antoi huomautuksen 22.8.2022 Kaavin kunnalle ja 26.8.2022 Tuusniemen kunnalle. Huomautuksiin johtaneet valvontapäätökset koskevat lastenvalvojapalvelujen lainmukaisuutta. Aluehallintovirasto aloitti valvonnat, koska se sai kummastakin kunnasta kanteluja ja muita yhteydenottoja erityisesti lastenvalvojan saavutettavuuden vaikeuksista.

Kummassakin kunnassa todettiin viivettä lastenvalvojapalvelujen saannissa, mikä johtui lastenvalvojapalveluihin osoitetun henkilöstön riittämättömyydestä ja osaamisen puutteista.

Sosiaalihuoltolaki edellyttää, että kunnalla on oltava riittävästi sosiaalihuollon henkilöstöä. Eduskunnan oikeusasiamiehen ratkaisukäytännön mukaan kunnan sosiaalihuollosta vastaavan tahon on oltava selvillä siitä, onko kunnan viranhaltijoilla käytössään riittävää osaamista ja tietotaitoa tehtävistä selviytymiseen. Myöskään lomat tai resurssipuutokset eivät oikeuta kuntaa poikkeamaan laissa säädetyistä määräajoista tai asian muusta asianmukaisesta käsittelemisestä

Aluehallintovirasto tähdentää lisäksi, että kunnan on huolehdittava lastenvalvojapalvelujen saatavuudesta palkkaamalla sijaisen, kun lastenvalvoja on lomalla tai virkavapaalla. Sijaisella on oltava asianmukainen koulutus ja taito lastenvalvojan tehtävän hoitamiseen.

Palvelun saannin pitkittyminen haitallista

Lastenvalvojat hoitavat isyyden ja äitiyden selvittämisen lisäksi vakiintuneesti sellaisia sosiaaliviranomaisille kuuluvia tehtäviä, jotka liittyvät lasten huoltoa ja tapaamisoikeutta sekä lapsen elatusta koskevien sopimusten laatimiseen. Lisäksi lastenvalvojat neuvovat ja ohjaavat vanhempia elatussopimusten tekemisessä.

Aluehallintovirasto korostaa, että etenkin vanhempien eron yhteydessä kysymys on usein perheen kriisitilanteesta. Jos kriisitilanteessa palvelun saanti pitkittyy, sillä voi olla kielteisiä vaikutuksia lasten ja vanhempien tapaamisiin, lasten elatukseen ja lasten asioista päättämiseen. Tämä taas vaikuttaa lapsen hyvinvointiin ja siihen, että lapsen etu toteutuu. Lapsen oikeusturvan kannalta keskeistä on myös, että isyys ja äitiys selvitetään ilman aiheetonta viivytystä.

Itä-Suomen aluehallintoviraston valvontapäätös Tuusniemen kunnalle, diaarinumero ISAVI/3335/2022

Itä-Suomen aluehallintoviraston valvontapäätös Kaavin kunnalle, diaarinumero ISAVI/5385/2022

