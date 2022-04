Kaavin kunnassa lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden määrä riittämätön

Lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän tehtävään kuuluu valvoa lapsen edun toteutumista koko lastensuojeluprosessin ajan. Lastensuojelulaki pyrkii turvaamaan lakisääteisten työtehtävien hoitamisen säätämällä työntekijöiden kohtuullisista asiakasmääristä. Työnantajan velvollisuus on huolehtia, että nämä asiakasmäärät pysyvät lainmukaisina eikä asiakasmääriä voi ylittää rikkomatta lakia.

Lastensuojelulaissa määritelty enimmäisasiakasmäärä

Lastensuojelun asiakkaana olevalle lapselle on nimettävä hänen asioistaan vastaava sosiaalityöntekijä. 1.1.2022 voimaan tulleen säännöksen mukaan yhdellä lapsen asioista vastaavalla sosiaalityöntekijällä saa olla enintään 35 lasta asiakkaanaan siirtymäaikana. 1.1.2024 alkaen lapsen asioista vastaavalla sosiaalityöntekijällä saa olla enintään 30 lasta asiakkaanaan.

Kaavin kunnan lastensuojelun tilanne

Itä-Suomen aluehallintovirasto antoi 3.12.2021 Kaavin kunnalle määräyksen (ISAVI/4061/2020) huolehtia 28.2.2022 mennessä siitä, että lastensuojeluilmoitukset ratkaistaan ja palvelutarpeen arvioinnit laaditaan laissa säädetyissä määräajoissa. Lisäksi aluehallintovirasto määräsi huolehtimaan, että henkilöstöresurssit ovat riittävässä suhteessa lastensuojelulain velvoitteisiin ja asiakasmääriin. Samalla Kaavin kunta velvoitettiin antamaan selvitys toimenpiteistä, joihin se on ryhtynyt määräyksen perusteella. Selvityksessä tuli mainita myös lastensuojelun käytössä oleva henkilöstömäärä tehtävittäin.

Kaavin kunnan toimenpiteet riittämättömiä sosiaalityöntekijöiden määrän osalta

Kaavin kunnan 15.3.2022 antaman selvityksen mukaan tarkastelujaksolla kaikki lastensuojeluilmoitukset oli käsitelty seitsemän arkipäivän sisällä ilmoituksen vastaanottamisesta. Palvelutarpeen arvioinneissa oli edelleen viiveitä, mutta selvityksenantohetkellä oli kuitenkin kesken vain yksi palvelutarpeen arviointi, jonka kolmen kuukauden määräaika ei ollut ylittynyt. Selvityksenantohetkellä lastensuojelussa oli yksi sosiaalityöntekijä. Lapsiperhepalveluissa oli lastensuojelun asiakkaita 52 ja sosiaalihuoltolain mukaisissa palveluissa 19 asiakasta.

Aluehallintovirasto katsoi, että Kaavin kunta on ryhtynyt riittäviin toimenpiteisiin lastensuojelun määräaikojen saattamiseksi lainmukaiseksi muutoin, mutta lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden määrä on riittämätön. Kaavin kunnan 21.4.2022 antaman selvityksen mukaan kunnassa on kaksi sosiaalityöntekijän virkaa lapsiperhepalveluissa, mutta kummassakaan virassa ei ollut tosiasiallisesti tekijää ja sosiaalijohtaja hoiti näitä tehtäviä oman toimensa ohessa.

Henkilöstöresurssit hoidettava kuntoon 15.6.2022 mennessä

Itä-Suomen aluehallintovirasto määräsi Kaavin kunnan sadantuhannen (100.000,-) euron uhkasakon uhalla huolehtimaan ilman aiheetonta viivytystä ja viimeistään 15.6.2022 mennessä siitä, että Kaavin kunnan lastensuojelun henkilöstöresurssit ovat riittävässä suhteessa lastensuojelulain velvoitteisiin ja asiakasmääriin.

Kaavin kunnan tulee toimittaa selvitys toimenpiteistä aluehallintovirastolle 4.7.2022 mennessä.

Itä-Suomen aluehallintoviraston valvontapäätös 26.4.2022 (pdf)

Lisätietoja

ylitarkastaja Taija Liukkonen, p. 0295 016 800 (vaihde)

etunimi.sukunimi@avi.fi, Itä-Suomen aluehallintovirasto