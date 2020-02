Kadonneen natsikullan jäljillä on tositarina maailman suurimmasta kultaryöstöstä

Toisen maailmansodan melskeissä natsi-Saksa keräsi huomattavat määrät valuuttoja, kultaa ja taidetta valloittamistaan maista. Kun sota vuonna 1945 läheni loppuaan, natsit piilottivat aarteet tarkan suunnitelman mukaan. Toimittaja ja kirjailija Marcus Wallén selvittää kirjassaan Kadonneen natsikullan jäljillä maailman suurimmaksi kultaryöstöksi nimitetyn tapahtumasarjan vaiheita maanosasta toiseen.

Teos seuraa natsien häikäilemätöntä kullankeruuta ja piilottelua sekä liittoutuneiden massiivista jäljitysoperaatiota ja kadoksiin jääneen kullan kohtaloa. Tarina alkaa Garmisch-Partenkirchenistä, josta tuli sodan päättyessä paitsi liittoutuneiden tukikohta myös syntinen gangsteriparatiisi. Siellä pieni joukko saksalaisia upseereja ja siviilejä vastasi natsiaarteiden piilottamisesta.

Kiinnostavia yhteyksiä myös Suomeen

Kultasalaliittolaisiin kuului myös Helsingissä toimineen Saksan suurlähettilään poika Hubert von Blücher, jonka hiljattain löytynyt kirje kummisedälleen Ruotsiin johti aiheesta kiinnostuneen toimittaja Marcus Wallénin uusille jäljille.

Yllättävää lähdemateriaalia löytyi myös Wallénin oman suvun hallusta, sillä hänen isoäitinsä siskopuoli oli töissä Saksan suurlähetystössä ja kirjeenvaihdossa suurlähettiläs Wipert von Blücherin kanssa. Kun kirjepino löytyi, oli sen päällä viesti: ”Säästäkää nämä kirjeet jälkipolville kertomuksena levottomista ajoista.”

Marcus Wallén (s. 1972) on kotoisin Ahvenanmaalta. Hän on työskennellyt 20 vuotta journalistina mm. Hufvudstadsbladetissa ja Expressen-lehdessä. Nykyisin Wallén asuu Maarianhaminassa ja toimii vapaana kirjailijana. Kadonneen natsikullan jäljillä on hänen esikoisteoksensa.

Marcus Wallén: Kadonneen natsikullan jäljillä

Alkuteos Naziguldet och de invigdas hemlighet

Suomentanut Timo Korppi

543 sivua

Saatavana painettuna ja sähkökirjana