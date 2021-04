Käenkosken silta, Kolhon ylikulkusilta ja Kolhonsalmen silta peruskorjataan

Jaa

Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus korjaa syksyyn mennessä Käenkosken sillan Parkanossa sekä Kolhon ylikulkusillan ja Kolhonsalmen sillan Mänttä-Vilppulassa.

Käenkosken silta, Kolhon ylikulkusilta ja Kolhonsalmen silta käyvät tänä vuonna läpi perusteellisen korjauksen. Huhtikuun puolivälissä käynnistyneessä urakassa peruskorjataan Uudenasemantiellä (Maantie 2742) sijaitseva Käenkosken silta, yhdystiellä 3477 junaradan ylittävä Kolhon ylikulkusilta sekä Tehtaantiellä (Maantie 14352) Kolhonsalmen vesistön ylittävä Kolhonsalmen silta.

Korjausurakassa siltojen pintarakenteet, reunapalkit ja kaiteet uusitaan. Lisäksi myös muita siltarakenteita kunnostetaan.

Remontin ajaksi silloille 30 km/h nopeusrajoitus

Korjaustöistä aiheutuu häiriöitä liikenteelle. Käenkosken sillalla ja Kolhon ylikulkusillalla on lähes koko korjaustyön ajan ajoneuvoliikenteen käytössä yksi ajokaista ja liikennettä ohjataan liikennevaloin. Kolhonsalmen silta suljetaan ajoneuvoliikenteeltä ja liikenne ohjataan kiertotielle. Käenkosken sillalla ja Kolhon ylikulkusillalla käytössä olevan ajokaistan leveys on noin 4 metriä. Käenkosken sillalla ja Kolhon ylikulkusillalla korjaustyön ajan voimassa on 30 km/h nopeusrajoitus.

Siltojen korjaustyöt valmistuvat marraskuun 2021 loppuun mennessä. Urakoitsijana toimii Oteran Oy. Korjaustöiden veroton urakkahinta on 1 168 000 euroa.