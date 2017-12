Kahden hengen porukka Porvoosta voitti viisi miljoonaa lotosta

Loton löytyi tämän viikon arvonnassa (kierroksella 52/2017) yksi täysosuma, jolla voittaa viisi miljoonaa euroa. Kahden hengen porukkapeli oli pelattu Porvoon R-kioski Torinkulmassa.

Pelaajilla oli viiden viikon kestopeli, jonka viimeisellä kierroksella voitto napsahti. Pelaajat olivat tunnistautuneet Veikkaus-kortilla, joten he saavat voiton automaattisesti tililleen kolmen viikon karenssiajan kuluttua.

6+1 –tuloksia löytyi tällä kierroksella kaksi, joista toinen oli pelattu Kuusamon Salessa ja toinen Hakaniemen R-kioskilla Helsingissä. Voittajat kuittaava voitoistaan 109 065 euroa.

Lotosta voitettiin tällä viikolla yhteensä yli 137 500 erisuuruista voittoa.

Loton oikea rivi (kierros 52/2017) on 3, 5, 8, 28, 30, 38 ja 39. Lisänumero on 4 ja tuplausnumero 18. Ensi viikolla (kierros 1/2018) jaossa on 1,2 miljoonaa euroa.

Lauantai-Jokerin voittorivi on 1068059. Jokerista ei löytynyt täysosumaa. 6 oikein –tuloksia oli kaksi, joista molemmat oli pelattu tuplattuina. Voittajat saavat 40 000 euroa voitoistaan.

Lomatonnin voittorivi on Montreal 51. Lomatonneja meni jakoon 16 kappaletta.

Lottokoneen käynnisti Suomen Ladun perheliikuntahankkeen vetäjä Susanne Blomqvst. Suomen Latu on ulkoilmaelämää edistävä järjestö, joka haluaa sinun liikkuvan parhaassa mahdollisessa seurassa.

Loton täysosumat top 10 (kokonaisvoittopotin mukaan):

paikkakunta, päävoitto, kierros

Loton tuplaus poistuu – tilalle tulee Plus

Loton Tuplaus poistuu tammikuussa 2018 ja tilalle tulee Vikinglotosta tuttu Plus-pelitapa. Plussaamalla pelaaja voi saada päävoittoa lukuun ottamatta voittonsa viisinkertaisena.

Jos pelirivin plusnumero on oikein, mutta rivillä ei ole muuta voittoa, pelaaja voittaa viisi euroa. Oikealla plusnumerolla saa siis aina varman voiton.

Plussan hinta on 50 senttiä riviltä. Yksi lottorivi maksaa euron, ja hinta on pysynyt samana vuodesta