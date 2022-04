Kahden uuden voimalaitoksen suuret generaattorit tukevat Meksikon kesän huippukysyntää

Kuva: © Wärtsilä Corporation

Wärtsilä, kansainvälisesti johtava innovatiivisen teknologian ja elinkaariratkaisujen toimittaja merenkulku- ja energiamarkkinoilla, rakentaa Meksikoon kaksi moottorivoimalaitosta . Molemmat voimalaitokset toimivat sähkön huippukysynnän tukemiseksi kesäkautena, jolloin lämpötila voi nousta yli +50 °C. Muina vuodenaikoina voimalat toimivat sähköverkon voimantuotannon tasapainottamisessa.

ABB toimittaa suuret suurjännitegeneraattorit ja niihin liittyvät laitteet molempiin laitoksiin. Kyseessä on 400 ja 200 MW:n voimalaitokset. Yhteensä 46 suuren generaattorin lisäksi ABB toimittaa sähkönjakelujärjestelmät, voimalaitoksen ohjausjärjestelmät ja taajuusmuuttajia. Yhdessä voimalassa käytetään myös ABB:n turboahtimia. Molempien voimalaitosten on tarkoitus käynnistyä osittaisella kapasiteetilla jo kesällä 2022. Hankkeet saatetaan loppuun toisessa vaiheessa, ja ne ovat täydessä toiminnassa kesään 2023 mennessä.

"Olemme Wärtsilässä hyvillämme siitä, että ABB toteuttaa koko tämän hankkeen kanssamme ja tukee suunnittelun, hankinnan ja rakentamisen kattavaa toimitusmalliamme nopean toimituksen varmistamiseksi. Odotamme yhteistyön jatkuvan tältä pohjalta myös tulevaisuudessa", sanoo Wärtsilä Energyn johtaja Sushil Purohit.

"ABB:llä on syvää voimalaitossovellusosaamista yhdistettynä luotettavaan teknologiaan ja kumppanuuteen. Olemme ylpeitä siitä, että Wärtsilä on pitkäaikainen yhteistyökumppanimme ja että voimme toteuttaa tämän projektin nopeasti. Menestys syntyy yhdessä asiakkaidemme ja kumppaneidemme kanssa", sanoo ABB:n Energy Industries -divisioonan johtaja Eero Koski.

