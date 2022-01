Kahdesti Pulitzer-palkitun Colson Whiteheadin uutuus Harlem Shuffle on lukunautinto 60-luvun Harlemista

Ray Carney on peräisin rikollisesta suvusta, mutta ahkeroi elättääkseen perheensä huonekalumyyjänä. Perheeseen on tulossa toinen lapsi, ja rahasta on pulaa, joten toisinaan Ray tekee kauppaa serkkunsa välittämällä varastetulla tavaralla. Serkulla on yhteyksiä alamaailmaan, ja tämä suunnittelee hotelliryöstöä. Ray tulee temmatuksi mukaan. Keikka ei mene putkeen, ja kaksoiselämä uhkaa paljastua. Pystyykö Ray pelastamaan serkkunsa ja saamaan osuutensa keikasta ilman että hänen julkisivunsa romahtaa?

Amerikkalaisen nykykirjallisuuden kirkkain tähti Colson Whitehead (s. 1969) on moninkertaisesti palkittu newyorkilainen kirjailija, kriitikko ja esseisti. Hän kasvoi Manhattanilla ja opiskeli Harvard Collegessa. Hän on opettanut kirjoittamista lukuisissa yliopistoissa Yhdysvalloissa. Harlem Shuffle on hänen neljäs suomennettu romaaninsa. Teokset on suomentanut Markku Päkkilä.

Harlem Shuffle ilmestyy 27.1.2022.

Arvostelukappaleet: arvostelukappale@otava.fi

Otavan kirjasto on Kustannusyhtiö Otavan vuonna 1982 perustama kirjasarja, joka tunnetaan laadukkaista käännösromaaneistaan. Sarjassa on ilmestynyt jo lähes 300 teosta. Otavan kirjaston kirjailijat ovat arvostettuja ja palkittuja maailmankirjallisuuden mestareita. Joukkoon kuuluu lukuisia Nobel-voittajia sekä muita rakastettuja maailmantähtiä. Otavan kirjasto on vuosien varrella julkaissut laajasti mm. Ian McEwanin, Siri Hustvedtin, Margaret Atwoodin, Jeffrey Eugenidesin ja Annie Proulxin tuotantoa.