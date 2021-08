Kai Niemisen uusin teos on kokoelma runoja, kirjeitä ja puhetta edesmenneelle elämänkumppanille

Niemisen kauan odotettu runokokoelma kertoo kuolemattomasta rakkaudesta.

kuolinvuoteellasi sanoit että olet valmis kuolemaan, että olet saanut tehdyksi kaiken mitä halusit, että mikään ei jäänyt kesken mutta meiltä jäi, meiltä jäi yhteinen elämä kesken, rakkaus jäi kesken eikä se näytä koskaan loppuvan

Kai Niemisen tuore runokokoelma Heräsin taas unesta (Basam Books 2021) on ilmestynyt osana Basam Booksin Puhuttava runo -sarjaa.

Heräsin taas unesta on kokoelma runoja lopullisesta erosta, kaipauksesta, onnesta, joka jatkuu unissa ja surusta, jonka kohtaa aina uudelleen. Runoja rakkaudesta ennen kuolemaa ja sen jälkeen ­– kuolemanjälkeisestä elämästä, kuolemaa edeltävästä elämästä.



Kirjailijasta

Kai Nieminen (s. 1950) on toiminut vuodesta 1977 vapaana kirjailijana ja suomentajana. Hän on julkaissut parikymmentä runoteosta kirjoina ja radiorunoina sekä kymmeniä suomennoksia, etupäässä japanilaista runoutta ja proosaa, mutta käännöksiä myös saksasta, ruotsista ja englannista.



Nieminen on saanut viidesti kirjallisuuden valtionpalkinnon, Eino Leinon -palkinnon 1999, Mikael Agricola -palkinnon 2003, Eeva-Liisa Manner -runopalkinnon 2006.