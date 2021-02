Kaija ja Heikki Sirenin arkkitehtuuria esittelevä virtuaalinäyttely avautuu

Koronarokotusajanvaraus ruuhkautunut Espoossa – teemme takaisinsoittoja viikonloppuna 29.1.2021 16:23:14 EET | Tiedote

Koronarokotusten ajanvaraus alkoi ti 26.1., jolloin avattiin sähköinen ajanvarauspalvelu koronarokotusaika.fi sekä palvelunumero p. 09 816 34800. Olemme saaneet ajanvarauspuhelimeen paljon soittoja ja palvelumme on ruuhkautunut. Tällä hetkellä puheluja on jonossa noin 2 000. Puramme jonoa viikonlopun aikana. Takaisinsoittojonossa olevien puhelujen suuren määrän vuoksi osa puheluista voi mennä ensi viikon alkuun, mutta kaikille tullaan soittamaan takaisin. Olemme pahoillamme, että asiakkaamme joutuvat odottamaan takaisinsoittoa normaalia pidempään. Ensi viikolla puhelinpalvelussamme työskentelee enemmän henkilökuntaa. Rokotusaikoja on saatavilla tällä hetkellä niukasti, mutta aikoja avataan sitä mukaa lisää, kun tiedetään paljonko rokotteita saadaan Espooseen. Kuka voi varata ajan Tällä hetkellä rokotusvuorossa ovat tänä vuonna 85 vuotta täyttävät henkilöt ja tätä vanhemmat (eli vuonna 1936 tai aiemmin syntyneet) sekä heidän omaishoitajansa, joilla on omaishoidontuen päätös. Myös samass