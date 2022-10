Kaija Saariahon syntymäpäiväviikko huipentuu Musiikkitalon urkuseminaariin ja Temppeliaukion kirkon Offrande-urku- ja kuorokonserttiin

Sunnuntaina 16.10. klo 12.00–16.15 Musiikkitalossa järjestettävässä englanninkielisessä urkuseminaarissa mukana esittelemässä soitinta ja sen mahdollisuuksia ovat urkujen rakentaja Wendelin Eberle ja asiantuntijana toiminut professori Olivier Latry. Montréalin konserttisalin urkuri Jean-Willy Kunz kertoo urkurin velvollisuuksista konserttisalin urkurina ja säveltäjät Matthew Whittal ja Maija Hynninen sekä kapellimestari Petri Komulainen paljastavat, mitä uudet urut voivat merkitä luovalle ja esittävälle säveltaiteelle urkurajat ylittävissä tuotannoissa. Seminaari päättyy paneelikeskusteluun, jossa eri musiikkialojen asiantuntijat alustavat tulevaisuuden mahdollisuuksia. Jan Lehtolan isännöimään tilaisuuteen on vapaa pääsy ja sitä voi seurata joko paikan päällä Musiikkitalon Organo-salissa tai etänä täällä.

Musiikkitalon urut saivat lähtölaukauksensa Kaija Saariahon lahjoituksesta. Säveltäjä lahjoitti isänsä perintönä saadut miljoona euroa urkujen hankintaan joulukuussa 2017, ja seuraavasta vuodesta lähtien urkuja on rakennettu tiiviisti niin Itävallassa kuin nyt Suomessakin. Urut on pystytetty ja osa pilleistä on löytänyt paikkansa urkujen sisällä. Äänitystyö ja soinnin viimeistely on täydessä vauhdissa ja työ saatetaan loppuun kesän 2023 aikana.

Heti urkuseminaarin jälkeen tälle inspiroivalle soittimelle sävellettyjä teoksia sekä kuoromusiikkia on mahdollisuus kuulla elävänä aivan Musiikkitalon kulman takana Temppeliaukion kirkon Offrande-konsertissa.

Konsertti on otos kahden säveltäjän, opettajan ja oppilaan Kaija Saariahon ja Juha T. Koskisen pitkästä urasta ja laajasta tuotannosta. Saariahon toiveesta konsertin ohjelmisto jaetaan hänen ja lokakuussa 50 vuotta täyttävän Juha T. Koskisen kanssa. Konsertissa teokset käyvät dialogia Saariahon luoman suunnitelman mukaan.

Offrande-kokonaisuudessa kuullaan Saariahon kuoroteokset Nuits, adieux’n a cappella versio (1991) ja Reconnaissance (2020) kuorolle, lyömäsoittimille ja kontrabassolle. Lisäksi esitetään Saariahon varhaisempaa tuotantoa edustava kolmiosainen Kolme preludia sopraanolle ja uruille (1981), jossa Saariaho käyttää kekseliäästi urkujen teknisiä ja soinnillisia keinoja: jokaisen osan rekisteröinnit on tarkkaan hänen merkitsemiään ja ne avaavat säveltäjän musiikillista maailmaa, jossa jo teoksen säveltämisen aikaan elektroniikalla oli suuri vaikutus. Saariaho on myöhemmin kertonut, että häntä on kiehtonut uruissa erityisesti katkeamaton ääni. Preludien tekstit ovat Raamatusta ja teoksen tulkitsevat Olivia Moss ja Jan Lehtola.

Konsertin nimikkoteoksen Offranden (2014) (Uhrilahja), sävellyksen sellolle ja uruille, mottona ja musiikillisena ideana on Percy Shelleyn oodi John Keatsille: "The One remains, the many change and pass; Heaven’s light forever shines, Earth’s shadows fly." Offrande kuullaan Anssi Karttusen ja Jan Lehtolan soittamana. Anssi Karttunen soittaa myös sooloselloteoksen Lullaby (2020). Juha T. Koskisen tuotannosta kuullaan laaja, lähes 24 minuuttia kestävä ruotsalaisen runoilijan Gunnar Ekelöfin (1907–1968) lainaamalle rukousnauhan periaatteelle rakentuva urkuteos Ormhuvud (2006) ja Earth Treasury kuorolle, käyrätorvelle, pasuunalle, lyömäsoittimille, harpulle ja kontrabassolle (2018).

Offrande-konsertin ajatus lepää kirkollisen sijaan hengellisyydessä ja henkisyydessä. Kirkollisessa miljöössä Saariahon musiikki saa toisenlaisen ilmenemismuodon kuin konserttisalissa. Ohjelma on rakennettu tästä näkökulmasta käsin; musiikillinen, näkymätön henkisyys on ekumeniaa korkeimmillaan.

Musiikkitalo sunnuntaina 16.10. klo 12.00–16.15

Seminaari: Konserttisaliurut

Vapaa pääsy.

Seminaarin kieli: englanti

Temppeliaukion kirkko sunnuntaina 16.10. kello 19.00–20.30

Offrande

Kaija Saariahon ja Juha T. Koskisen urku- ja kuoroteoksia

Liput: 18,5/11/9 € Ticketmasterista.

Ohjelma ja esiintyjät:

Koskinen: Ormhuvud I (2006)

Saariaho: Lullaby sellolle (2020)

Koskinen: Ormhuvud II

Saariaho: Offrande sellolle ja uruille (2014)

Koskinen: Ormhuvud III

Saariaho: Kolme preludia sopraanolle ja uruille (1981)

Koskinen: Ormhuvud IV

Saariaho: Nuits, adieux (1991)

Koskinen: Earth Treasury (2018)

Helsingin kamarikuoro

Nils Schweckendiek, johtaja

Jan Lehtola, urut

Olivia Moss, sopraano

Uusinta Ensemble:

Katja Lasser, trumpetti

Péter Jánosi, käyrätorvi

I-Han Fu, lyömäsoittimet

Lily-Marlene Puusepp, harppu

Lisätietoja: jan.lehtola@uniarts.fi